"Viene de fracasar, no se tragó ni el dedo de Messi": José Ramón Fernández destruyó a Diego Lainez

El cierre del mercado de fichajes de invierno tuvo un último bombazo para este mismo Torneo Clausura 2023 de la Liga MX: Diego Lainez regresó de su travesía en Europa para convertirse en refuerzo de Tigres UANL. El mediocampista ofensivo arribó días atrás a Nuevo León y ya fue presentado oficialmente por el cuadro de Diego Martín Cocca.

La gran mayoría de las voces especializadas coincide en que los Universitarios se han armado un trabucazo después de un millonario gasto, que también implicó las llegadas de Nicolás Ibáñez y Fernando Gorriarán. Sin embargo, esto fue relativizado por un fiel detractor de todo lo relacionado al americanismo.

En declaraciones para Cronómetro, de ESPN, José Ramón Fernández tildó a Lainez de futbolista sobrevalorizado y consideró que ha fracasado el futbol de Europa. Además de recalcar que los Felinos se llevan a un jugador "común y corriente", utilizó el rótulo del "Messi mexicano" para liquidarlo.

"Es como si hubiera llegado cualquier jugador, para mí es un hombre que viene de fracasar rotundamente en el futbol europeo. A pesar de que tenga 22 años, tienen todo preparado para recibirlo como si fuera un crack, y Lainez está lejos de ser un crack, es un jugador sobrevalorizado por su representante, su familia, por lo que ustedes quieran", comenzó disparando Joserra.

"Por supuesto que no es el mejor mexicano de la Liga MX actualmente. Ayer estaba junto a mí el comentarista de ESPN que dijo que Lainez se había tragado a Messi, debe estar arrepentidísimo confesándose en cualquier parroquia, pero Lainez no se tragó ni el dedo izquierdo de Messi, nada, cero. Lainez es un jugador común y corriente, no es un fenómeno ni mucho menos, viene de fracasar rotundamente en el futbol europeo", remató.