Los Rayos del Necaxa cayeron contra Tigres UANL en el Repechaje del Torneo Apertura 2022 y eso significó el final de la era de Jaime Lozano como director técnico. Inmediatamente, la directiva del equipo Hidrocálido emprendió la búsqueda de su nuevo conductor para el Clausura 2023, y un gran nombre afloró a los pocos días.

Mauro Camoranesi picó en punta para convertirse en el entrenador que conduzca el próximo proyecto deportivo de los Rayos. Consagrado a nivel clubes y con la Selección Italiana como jugador, también supo vestir las playeras de Santos Laguna y Cruz Azul, e inició en México su carrera como estratega para luego experimentar en Argentina, Eslovenia y Francia.

Días atrás, el periodista David Medrano reveló un factor ineludible que podía condicionar el acuerdo con el campeón del mundo: el tope salarial del Club Necaxa implicaba que debía se "adaptarse económicamente", pues como máximo podían ofrecerle 35 mil dólares mensuales. Posteriorimente, un posteo de Instagram de Camoranesi había encendido la ilusión de que finalmente llegaría a México. Sin embargo...

En las últimas horas, la misma fuente reveló que la razón monetaria habría estancado las negociaciones con el argentino naturalizado italiano, motivo por el cual los Rayos se volcarían a buscar en el medio local, donde ya estarían barajando nuevas posibilidades.

Necaxa tendría más de una opción

Según indicó Medrano, los directivos del Necaxa tienen en carpeta algunas opciones y dio detalles de dos de ellas, aunque no reveló sus nombres. "Por cierto, 2 no son nacidos en México, aunque si formados", escribió a través de su cuenta de Twitter. Cabe mencionar que, en los últimos días, desde el diario AS mencionaron a Andrés Lillini como una clara posibilidad. ¿Será el ex de Pumas el elegido?