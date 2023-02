Desde la salida de Miguel Herrera de la Selección mexicana en 2015 por golpear a Christian Martinoli en un aeropuerto, ambos personajes crearon una rivalidad, sin lograr resolver sus diferencias en casi ocho años.

El Piojo estuvo entre los candidatos para dirigir al Tricolor de cara al Mundial 2026. Para su mala fortuna, el Comité eligió a Diego Cocca, con el entrenador mexicano pasando a entrenar a Xolos en el Clausura 2023.

Herrera asistió a Qatar 2022 como comentarista por parte de Telemundo, siendo bastante probable que se reencontrara con el narrador de TV Azteca. En charla con ESPN, confirmó que eso ocurrió varias ocasiones.

“Me los encontré en el Mundial, estábamos en el mismo hotel. Azteca y Telemundo estaban en el mismo hotel. Me los crucé cinco o seis veces. No me saludo con él (Martinoli), porque con todos los demás me saludo”, aseguró el técnico de Xolos.

Con esto que cuenta Herrera, prevaleció la paz entre dos de las personalidades más conocidas del futbol mexicano, siguiendo con sus respectivos caminos tras un desagradable incidente que los marcó.