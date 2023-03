Tigres UANL vive un momento irregular en cuanto a rendimiento deportivo, donde ha acusado recibo de los dos golpes que significaron las derrotas ante América y Rayados de Monterrey. Esto provocó que los Felinos salieran de la zona de boleto directo para la Liguilla, y que el puesto de Marco Antonio Ruiz fuera cuestionado.

A pesar de las palabras de la directiva Universitaria, muchos nombres de importantes entrenadores comenzaron a circular como candidatos para llegar al banquillo del Volcán, aunque más desde sectores de la prensa que desde lo real. Uno de ellos fue el de Marcelo Gallardo, multicampeón con River. Luego apareció el Turco Mohamed. Y en las últimas horas surgió el de una leyenda a nivel mundial.

En la última emisión de RG La Deportiva, el periodista Willie González afirmó que no sería descabellado que la directiva encabezada por Mauricio Culebro y Antonio Sancho llame a Zinedine Zidane para proponerle la dirección técnica de Tigres. "Yo creo que hay que hablarle a Zidane, no pierdes nada. Es que dice Fourcade: 'Está esperando a que caiga Didier Deschamps'. Didier Deschamps va a durar cuatro años ahí, Zizou no va a dirigir a la Selección Francesa en cuatro años".

Lo que une a Zidane con Tigres UANL

En tierras francesas, Tigres UANL es sin dudas el equipo más popular de México por la influencia que han provocado las llegadas de sus compatriotas. Por si fuera poco, Luca Zidane, el hijo de Zinedine, se mostró tiempo atrás portando una playera de los Felinos, obsequiada por Florian Thauvin.

André-Pierre Gignac, máximo símbolo Universitario, ha reiterado en varias ocasiones que Zidane es el máximo ídolo de su infancia, lo que podría significar un plus en lo que parece ser una casi imposible cruzada por hacerse con un entrenador de talla mundial. Por si fuera poco, su último salario de 12 millones de euros más bonos por temporada parece alejarlo aún más.

¿Cuál es la situación de Zidane?

Después de acabar su exitosísima etapa como entrenador del Real Madrid, donde cosechó once títulos (entre ellos dos Ligas y tres Champions League), Zidane ha pasado casi dos años sin trabajar como director técnico, a pesar de haber sido vinculado a diversas instituciones.