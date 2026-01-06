El Club América después del tricampeonato ha tenido momentos bajos dentro de la competencia y es que hay jugadores en la plantilla que ya no son tomados en cuenta, pero que aún perciben un sueldo. También están aquellos que para este mercado pudieron irse del equipo y por una u otra razón se mantendrán en la escuadra.

Es de los pocos equipos de la Liga MX que no ha sumado bajas de manera oficial y sólo ha dado a conocer un jugador como alta, que es Rodrigo Dourado. Recientemente uno de los principales problemas a los que se han enfrentado, es precisamente a que los refuerzos llegan cuando ya está avanzado el torneo y tardan en acoplarse.

En los últimos dos torneos donde Toluca se ha llevado el campeonato, al equipo de Coapa no le ha ido muy bien y en el último hasta quedó fuera en la primera ronda de la Liguilla. Esto habla de que las cosas no están saliendo como se esperaba y que sí es necesario que se hagan modificaciones dentro de la plantilla en estos días.

Recadito a André Jardine

Ante esta situación que viven Carlos Hermosillo, uno de los exjugadores azulcremas dio a conocer su postura respecto a lo sucedido, puesto que mencionó que en realidad el equipo pudo haber hecho más en este mercado, porque tienen la calidad para hacerlo y que se vio decepcionado por eso, por lo que pide que André Jardine no se queje más adelante.

“Yo sí esperaba más de los fichajes del Club América. Esperaba más porque podrían hacerlo, por la institución y porque lo necesitan. Que después su DT no se esté quejando que no le trajeron lo que él quería, porque casi casi dice que así está bien”, mencionó en su espacio de debate en Fox, dando muestra de que de nueva cuenta el equipo no podría levantar.

