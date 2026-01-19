América volvió a quedar en deuda dentro del campo tras igualar 0-0 frente a Pachuca por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Hidalgo. El equipo de André Jardine sigue sin poder ganar y la alarma se enciende aún más por la falta de gol, un problema que ya empieza a repetirse en este arranque de torneo.

Luego de tres partidos disputados, las Águilas acumulan dos empates y una derrota, sin haber logrado convertir un solo tanto. Un presente que genera preocupación en la afición y que empieza a contrastar fuerte con la imagen del equipo que supo dominar el futbol mexicano en los últimos torneos.

Tras el encuentro, Jardine volvió a manifestar su descontento con el arbitraje en conferencia de prensa. El entrenador brasileño consideró que su equipo fue perjudicado en los últimos dos partidos y que algunas decisiones terminaron influyendo directamente en los resultados obtenidos.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y encontraron una respuesta inmediata. Carlos Hermosillo fue contundente al referirse a los dichos del técnico americanista durante su participación en Fox Sports, cuestionando con dureza la postura del club ante las polémicas arbitrales.

“Me parece patético que el Club América se queje del arbitraje, los menos indicados son ellos. Lo importante no es si fue o no fue penal, los partidos se ganan con goles y no han hecho ninguno”, expresó el exdelantero, apuntando directamente a la falta de efectividad del equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

Ahora, América tendrá algunos días para reorganizarse y trabajar en busca de una reacción. Su próximo compromiso será el sábado 31 de enero, cuando reciba a Necaxa desde las 21:00 horas de la CDMX en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo clave para empezar a cambiar la imagen.

