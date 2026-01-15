¡Rápido se reanuda la acción! Tras la fecha entre-semana, está todo listo para el inicio de la 3° jornada del Clausura 2026. Por el calendario apretado de este primer semestre del año, la agenda deportiva corre y los equipos deben estar preparados para la sucesión de juegos. A continuación, conoce cómo se desarrollará esta nueva fecha del certamen.

¿Cuándo comienza la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

La tercera fecha del campeonato del futbol mexicano dará inicio este viernes 16 de enero, con el partido que protagonizarán Mazatlán y Rayados de Monterrey por la noche. Es el único compromiso estipulado para el primer día de esta tercera jornada, ya que posteriormente habrá cinco encuentros el sábado y otros tres el domingo.

Días, horarios y TV de la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, la programación completa de la fecha que se celebrará en los tres días de este fin de semana:

Viernes 16 de enero:

Mazatlán vs. Monterrey: 21.00 horas por FOX, FOX One, Azteca 7, TV Azteca y Azteca Deportes Network.

Sábado 17 de enero:

Necaxa vs. Atlas: 17.00 horas por Claro Sports, TV Azteca y Pluto TV.

17.00 horas por Claro Sports, TV Azteca y Pluto TV. Chivas vs. Querétaro: 17.07 horas por Amazon Prime Video.

17.07 horas por Amazon Prime Video. Tigres vs. Toluca: 19.00 horas por FOX, FOX One, TV Azteca, Azteca 7 y Azteca Deportes Network.

19.00 horas por FOX, FOX One, TV Azteca, Azteca 7 y Azteca Deportes Network. Cruz Azul vs. Puebla: 21.00 horas por TUDN y ViX Premium.

21.00 horas por TUDN y ViX Premium. Xolos vs. Atlético San Luis: 21.00 horas por FOX One.

Domingo 18 de enero:

Pumas vs. León: 12.00 horas por TUDN y ViX Premium.

12.00 horas por TUDN y ViX Premium. Santos Laguna vs. FC Juárez: 17.00 horas por ViX Premium.

17.00 horas por ViX Premium. Pachuca vs. América: 19.00 horas por FOX One.

Cabe recordar que luego de esta tercera jornada se avecina un parate en la Liga MX, a causa de los dos amistosos que disputará la Selección Mexicana. El 22 y 25 de enero el ‘Tri’ enfrentará a Panamá y Bolivia respectivamente, con todos jugadores del ámbito local. Luego, la acción en el Torneo Clausura se reanudará el 30 de enero.

