Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Clausura 2026: así se jugará la jornada 3 de la Liga MX con días, horarios y TV

Comienza la tercera fecha del torneo de Primera División y esta es la programación de juegos del fin de semana.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Chivas, con puntaje perfecto hasta aquí.
© Getty ImagesChivas, con puntaje perfecto hasta aquí.

¡Rápido se reanuda la acción! Tras la fecha entre-semana, está todo listo para el inicio de la 3° jornada del Clausura 2026. Por el calendario apretado de este primer semestre del año, la agenda deportiva corre y los equipos deben estar preparados para la sucesión de juegos. A continuación, conoce cómo se desarrollará esta nueva fecha del certamen.

Publicidad

¿Cuándo comienza la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

La tercera fecha del campeonato del futbol mexicano dará inicio este viernes 16 de enero, con el partido que protagonizarán Mazatlán y Rayados de Monterrey por la noche. Es el único compromiso estipulado para el primer día de esta tercera jornada, ya que posteriormente habrá cinco encuentros el sábado y otros tres el domingo.

Días, horarios y TV de la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX:

En este desglose, la programación completa de la fecha que se celebrará en los tres días de este fin de semana:

Viernes 16 de enero:
  • Mazatlán vs. Monterrey: 21.00 horas por FOX, FOX One, Azteca 7, TV Azteca y Azteca Deportes Network.
Publicidad
Sábado 17 de enero:
  • Necaxa vs. Atlas: 17.00 horas por Claro Sports, TV Azteca y Pluto TV.
  • Chivas vs. Querétaro: 17.07 horas por Amazon Prime Video.
  • Tigres vs. Toluca: 19.00 horas por FOX, FOX One, TV Azteca, Azteca 7 y Azteca Deportes Network.
  • Cruz Azul vs. Puebla: 21.00 horas por TUDN y ViX Premium.
  • Xolos vs. Atlético San Luis: 21.00 horas por FOX One.
Domingo 18 de enero:
  • Pumas vs. León: 12.00 horas por TUDN y ViX Premium.
  • Santos Laguna vs. FC Juárez: 17.00 horas por ViX Premium.
  • Pachuca vs. América: 19.00 horas por FOX One.

Cabe recordar que luego de esta tercera jornada se avecina un parate en la Liga MX, a causa de los dos amistosos que disputará la Selección Mexicana. El 22 y 25 de enero el ‘Tri’ enfrentará a Panamá y Bolivia respectivamente, con todos jugadores del ámbito local. Luego, la acción en el Torneo Clausura se reanudará el 30 de enero.

Publicidad
Salió la lista de Javier Aguirre: el equipo mexicano más perjudicado por la Selección

ver también

Salió la lista de Javier Aguirre: el equipo mexicano más perjudicado por la Selección

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Nueva convocatoria de México: el club que alzó la voz por la lista de Aguirre
Selección Mexicana

Nueva convocatoria de México: el club que alzó la voz por la lista de Aguirre

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX

Qué dijo Robert Morales después de su primer gol con Pumas
Pumas de la UNAM

Qué dijo Robert Morales después de su primer gol con Pumas

Mientras en City gana 30,84 millones, el salario que podría pagar Real Madrid a Haaland
Futbol Internacional

Mientras en City gana 30,84 millones, el salario que podría pagar Real Madrid a Haaland

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo