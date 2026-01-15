Con poca anticipación a la fecha, Javier Aguirre dio a conocer la lista de futbolistas citados para disputar los próximos amistosos de la Selección Mexicana. La escuadra nacional jugará sus primeros dos partidos del 2026, a modo de preparación para el gran evento que se espera y palpita en todo el país: el Mundial.

Como los clubes europeos están en plena competencia, la nueva convocatoria la integran sólo jugadores de la Liga MX y MLS, que sí aceptaron ceder a sus componentes. Con nombres ya conocidos y con pasado en el seleccionado y otros que tendrán su primera vez con México, la publicación tuvo un sinfín de reacciones.

Lo más destacado del grupo de elegidos por el ‘Vasco’ ha sido el reclamo de los fans de un equipo mexicano que tiene ¡8! convocados. Mientras en el resto de los clubes los futbolistas están repartidos, con uno, dos, tres o cuatro citados máximo, uno de ellos posee visiblemente a la mayoría. Y sus aficionados lo han hecho notar en las redes.

Las Chivas de Guadalajara ocupan el ¡30% de la lista! Sí, con ocho de veintisiete miembros del llamado de Javier Aguirre, el ‘Rebaño Sagrado’ domina la delegación de la Selección Mexicana. En tanto que para algunos simpatizantes representa un orgullo y una vuelta a la identidad, para otros es una preocupación por las aspiraciones locales del club.

Si bien en esta próxima tanda de amistosos la Liga MX parará para que las convocatorias no afecten a los equipos, los fanáticos piensan a largo plazo. La concentración mundialista inicia a fines de abril y varios de Chivas se podrían perder la Liguilla. La Fiesta Grande del futbol mexicano comienza en mayo y será ‘sin seleccionados’, por ello antes del torneo se permitió tener hasta 9 extranjeros en la plantilla. Pero justo el Guadalajara tiene la filosofía de puro mexicano.

Entre los citados por el Vasco Aguirre para jugar los amistosos con México ante Panamá y Bolivia, aparecen los siguientes representantes rojiblancos:

Raúl ‘Tala’ Rangel .

. Richard Ledezma .

. Bryan González .

. Luis Romo .

. Brian Gutiérrez .

. Roberto Alvarado .

. Ángel Sepúlveda .

. Armando González.

