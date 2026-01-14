Es tendencia:
¿Cuándo vuelve? Los partidos que se perderá Alexis Vega con Toluca tras una nueva operación

Alexis Vega se realizó una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico y estará de cuatro a seis semanas ausente.

Por Patricio Hechem

Alexis Vega se perderá varios partidos con Toluca
El mundo de Toluca recibió una mala noticia este martes con respecto a Alexis Vega, a un día del partido contra Santos Laguna. El club informó que el delantero tuvo que pasar por el quirófano para realizar una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico.

Alexis Vega no ha podido volver a jugar al 100% desde que sufrió un desgarro en octubre del año pasado y ahora una de las figuras del bicampeón de la Liga MX se perderá varios partidos. Según el club, el delantero estará entre cuatro y seis semanas ausente.

Alexis Vega podría perderse hasta siete partidos de los Diablos Rojos en el Clausura 2026. Santos Laguna, Tigres, Club Puebla, Cruz Azul, Xolos, Necaxa y Chivas serían los rivales a los que el jugador escarlata podría no estar presente si es que llega a las seis semanas de rehabilitación.

¿Cuándo volvería Alexis Vega?

El partido contra Pumas por la Jornada 9 de la Liga MX, con fecha del 3 de marzo, podría ser el encuentro en el que Alexis Vega volvería a sumar minutos si su recuperación se da como se espera. Es importante aclarar que Alexis Vega no es que se volvió a lesionar, pero venía presentando molestias y el objetivo de esta operación es eliminar las mismas.

El mensaje de Alexis Vega en sus redes sociales (@alexisvega.9)

Luego de la operación, Alexis Vega le envió un mensaje a los aficionados: “Todo salió muy bien. Volveré más fuerte. Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos“, escribió Alexis Vega en su cuenta de Instagram en la que compartió una imagen suya en la cama del hospital.

El mercado de fichajes de Toluca para el Clausura 2026: altas, bajas y rumores del bicampeón

En los últimos meses el futbolista dirigido por Antonio Mohamed solo pudo jugar unos minutos en la vuelta de la final ante Tigres, en la que convirtió el penal decisivo que le dio el título al conjunto escarlata. Desde Toluca esperan que Alexis Vega se recupere al 100% para tenerlo listo y también el jugador quiere estar en el Mundial 2026.

En síntesis

  • Alexis Vega será baja entre cuatro y seis semanas tras someterse a una artroscopia.
  • El delantero se perdería hasta siete partidos, incluidos duelos ante Cruz Azul y Chivas.
  • Su regreso está proyectado para el 3 de marzo contra Pumas en la Jornada 9.
patricio hechem
Patricio Hechem
