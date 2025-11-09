Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Santos Laguna

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 9 de noviembre se cerró la Jornada 17 y, con ellos, la Fase Regular de la competencia. Con apenas un partido, Santos Laguna se despidió del torneo y quedó a las puertas de clasificar al Play-In. Pachuca quedó 9° y perdió la chance de quedar 7° para ahorrarse un partido en la instancia del Play-In.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, los Tuzos recibirán a Pumas UNAM en el Estadio Hidalgo y, en caso de avanzar, deberán jugar un partido ante el perdedor del duelo entre Xolos y Juárez. Si superan todo eso, entrarán en los Cuartos de Final de la Liguilla, donde los espera Toluca, el líder del torneo.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Santos Laguna (Amione) 1-0 Pachuca

En el balance de partidos, se registró una victoria local.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Toluca terminó como líder de la Fase Regular con 37 puntos. En tanto, su escolta fue Tigres UANL con 36 unidades. El podio lo cierra Cruz Azul con 35 unidades. Por otro lado, el Top 5 lo completan América, con 34, y Rayados con 31.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

ver también Apertura 2025: así quedó el Play-In y la Liguilla de la Liga MX tras la derrota de Cruz Azul

En síntesis