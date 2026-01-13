Este lunes Diego Abreu inició su viaje rumbo a Tijuana para reunirse con el equipo de su padre, Sebastián Abreu. Llegará como uno de los refuerzos oficiales para la plantilla de cara al Clausura 2026. El estratega confirmó que sería uno de los elementos del club en esta temporada y que ese lugar, más que por ser su hijo se lo ganó por su talento.

Fabian Bertolini le realizó una entrevista antes de que saliera del país con rumbo a México y lo cuestionó respecto a cómo se dio esta llegada al conjunto de Xolos: “Se dio de la nada, o me presento el lunes a Defensor (Sporting) a la pretemporada y me comenta Juan Ahutchaín que ya está casi todo hecho, imagínate que entrené dos días con el grupo y me dijeron que por las dudas entrene apartado”, señaló.

El nuevo futbolista del equipo fronterizo también dejó ver cómo será esa relación de ser dirigido por su padre: “Es más o menos un poco lo mismos porque en casa se comporta de la misma manera sólo que ahora va a hacer con mayor profesionalismo y lo voy a llevar de la misma manera que lo llevé hoy en día”, recalcó.

¿Busca en Xolos llegar al Mundial?

“Voy a demostrar como dice mi padre, romperme el cu…o para poder ganarme un lugar en el equipo y no que me caigan las cosas de arriba, sino que por mérito mío voy a conseguir los minutos”, esto declaró cuando se le cuestionó por lo que se dice de su llegada, que fue precisamente su padre quien lo traje como petición especial.

Diego llega a Tijuana como mexicano porque tiene la nacionalidad tanto del país como uruguaya, por lo que puede ir al Mundial con alguna de las dos selecciones y esta podría ser su oportunidad. Además tiene la posibilidad de sumar minutos en la Regla de Menores y llegará por 2 años y medio y por objetivos el contrato podría aumentar.

En síntesis

Diego Abreu viajó este lunes para incorporarse oficialmente como refuerzo de Xolos para el Clausura 2026.

viajó este lunes para incorporarse oficialmente como refuerzo de para el Clausura 2026. Sebastián Abreu , padre del jugador y actual estratega del equipo, dirigirá a su hijo en esta temporada.

, padre del jugador y actual estratega del equipo, dirigirá a su hijo en esta temporada. El delantero llega procedente del club Defensor Sporting tras una negociación gestionada por Juan Ahutchaín.

