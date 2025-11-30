Finalmente no hubo hazaña en el Apertura 2025 ni remontada por parte de Tigres en los cuartos de final del torneo de la Liga MX ante Xolos de Tijuana. Tras la derrota por 3-0 en el Estadio Caliente el pasado miércoles, el equipo de Guido Pizarro se hizo fuerte en el Volcán y se quedó con la victoria por 5-0, asegurando su clasificación a semifinales.

Los felinos esperan rival, que se definirá este domingo una vez que termine el encuentro entre Cruz Azul y Chivas, pudiendo ser La Máquina Celeste o su clásico rival, Rayados de Monterrey, dependiendo de quién avance hoy.

Post partido, el que explotó en conferencia de prensa fue Sebastián Abreu, quien no se mostró para nada conforme con el arbitraje del Gato Ortiz y no se guardó nada. “Pesa para (sonido de silbato), a Gilito (Mora) ¿cuántas patadas le pegaron? ¿y cuántas amarillas sacaron por la reiteración de faltas? Pesa, obvio. Y cuando en las estadísticas tienes un árbitro localista, pesa, de ese lado sí”, expresó.

Abreu continuó explicando su postura sobre el arbitraje: “Después es maduración, crecimiento, aprendizaje, entender que existen este tipo de cosas en el futbol. Por más que estaba el VAR, el árbitro también vive la atmósfera y pesa, es más fácil que te aplaudan a que te chiflen. Faltita, faltita, a Gil me lo cagaron a patadas y nosotros por patear dos pelotas a los carteles nos sacaron amarillas”.

A pesar de criticar al árbitro, Abreu reconoció que el rival fue superior: “No perdimos por eso, pero condiciona. Como el 2-0, el penal, condiciona. Para mí no es, pero ni lo va a ver, es contundente, dice. Pero bueno, son detallitos que juegan, la atmósfera que se crea y hay que aprender a jugar contra esos rivales”.

El uruguayo también analizó el rendimiento de su equipo y el desarrollo del partido: “De ahí decir perder, si viniera de Francia o Inglaterra, capaz que sí, pero vengo de Uruguay, el país de los milagros, entonces siempre pienso que tenemos oportunidad, hasta que termine. Mi análisis es que el partido se hizo diferente en los duelos individuales de Lainez, que los ganó todos. A partir de ahí se generaron las chances de gol”.

