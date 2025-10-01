Con 16 años cumplidos, Gilberto Mora está siendo la sensación del Club Tijuana y la Selección Mexicana. Y es que su reciente llamado al conjunto de Javier Aguirre le dio un posicionamiento que ahora lo ha puesto en el Mundial Sub 20, donde ha sido la vitrina para que la afición vea a la “joya” nacional.

¿Cuánto tiempo le queda a Gil Mora en Xolos?

Cabe mencionar que el próximo 14 de octubre, Mora estará cumpliendo 17 años y cada vez estará más cerca de irse de los Xolos. El equipo, que aunque en este torneo ha roto quinielas, no parece ser el destino final de Gil al cumplir los 18, por lo que el mismo Sebastián “Loco” Abreu, en entrevista con David Faitelson lo dejó en claro.

En este sentido, el exfutbolista y ahora técnico de la escuadra fronteriza dejó algunas pistas de cuál podría ser el destino que tendrá “Morita” en poco más de un año. Y es que hay que dejar en claro que por ser menor de edad, debe esperar hasta que cumpla los 18 para poder salir, de lo contrario ya estaría fuera del equipo.

¿A qué equipos no iría Gil Mora?

Aunque hay rumores y de cierta manera confirmados por su representante, de que Gil podría llegar al Manchester United o al Real Madrid, Abreu está consciente de que sí o sí debe ir a Europa. Incluso descartó a clubes como América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y hasta Toluca, porque lo ve en otro punto de su carrera.

“Cuando cumpla 18 tiene que irse (…) es parte del futbol, ahí está lo lindo de esto, si no esperaría todavía a que me contrate el América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca…” Sebastián “Loco” Abreu

De acuerdo con lo que apunta el “Loco”, el futbolista está adelantado a su formación y para él, ya no hay nada qué enseñarle aquí, por lo que se abre la puerta para que se vaya del país. Es por eso que no contempla que el futbolista espere a los equipos fuertes de la Liga MX, porque tiene para buscar más.