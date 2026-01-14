Justo antes de que arrancara el torneo Clausura 2026, uno de los clubes que estuvo preparándose con refuerzos fue precisamente León. Ignacio Ambriz comenzó a ajustar las piezas que le hacían falta para encarar la competencia y sumó varios futbolistas importantes antes de arrancar la primera fecha en la cual salieron victoriosos.

Aunque el equipo de Nacho pudo vencer a Cruz Azul, cayó en su segundo partido ante Pachuca, un duelo que de cierta manera parecía ganable después de lo que hizo La Fiera en su primer partido, y esa derrota que tuvieron los Tuzos, pero el marcador pone énfasis en que aún se debe trabajar en el equipo para mejores resultados.

Ambriz confirma otro “refuerzo” para León

Pese a que al inicio del torneo ya con lo que habían comprado se confirmó que sería suficiente, el propio DT del conjunto esmeralda dio a conocer que tendrían un “refuerzo” de última hora, y es que se trataba de un jugador que ya ha estado en la plantilla, pero que lamentablemente tuvo que quedar fuera del equipo por una lesión.

Se trata de nada más y nada menos que del colombiano Daniel Arcila, quien tristemente salió lesionado por un desgarre en la Jornada 11 del Apertura 2025 ante Mazatlán. Cabe mencionar que el mediocampista estuvo listo unos meses después pero sufrió una recaída que alargó su tiempo de recuperación, pero ahora sí estaría de vuelta.

Tras el regreso de Arcila con la Sub 21 que consiguió una victoria, el jugador podría ser esa pieza para Ambriz que necesita metiéndole presión a Fernando Beltrán en el equipo. “Para mí Arcila es como un refuerzo”, confirmó el estratega, por lo que sería contemplado este Clausura 2026 con el primer equipo quizá en un par de semanas.

En síntesis

Ignacio Ambriz confirmó el regreso del colombiano Daniel Arcila como “refuerzo” tras superar una lesión.

confirmó el regreso del colombiano como “refuerzo” tras superar una lesión. El mediocampista Daniel Arcila sufrió un desgarre en la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 .

sufrió un desgarre en la Jornada 11 del torneo . El club León registra una victoria ante Cruz Azul y una derrota frente a Pachuca actualmente.

