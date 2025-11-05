La partida de James Rodríguez dejó de ser un secreto a voces para pasar a ser una información y ahora, prácticamente una confirmación al salir de la boca de un protagonista autorizado. El crack colombiano dejará el Club León a fin de año y afrontará el 2026 en un equipo diferente, para prepararse de cara a la que podría ser su última Copa del Mundo.

Tras la noticia que se hizo viral la semana pasada, llegó una palabra esperada: el entrenador de ‘La Fiera’ adelantó la salida de su capitán y líder futbolístico con vistas a la próxima temporada. En la rueda de prensa previa al encuentro del fin de semana, Ignacio Ambriz comenzó a palpitar los momentos finales del “10” con la camiseta del conjunto esmeralda.

Si bien no quiso ratificarlo literalmente, el estratega de León anticipó lo que ya todos saben que sucederá una vez finalizada la participación del equipo en el Apertura 2025: “Yo digo que son jugadores que se extrañan, no solo futbolísticamente sino por todo eso que crean, a la afición, son jugadores cercanos, que la afición admira, que los quiere, que los respeta”.

James Rodríguez jugará su último partido en Léon [foto: Getty]

En ese sentido, si bien él recién ha llegado al club hace algunas pocas semanas, Nacho Ambriz se lamentó por no haber podido disfrutar a James Rodríguez al máximo de sus condiciones. “Después es una realidad que las cosas en el club no salieron tan bien como uno pensaría o no se le sacó el provecho que se le pudo o se le tenía que haber sacado“, manifestó el director técnico a modo autocrítico, platicando a nombre todo León.

Al no querer dar certezas por decisión institucional hacia abajo, el timonel de La Fiera fue cauto con su último testimonio en torno al colombiano que está por decir adiós. “Como muchas veces decimos ‘el balón sigue rodando’, hoy estas aquí, mañana estas en otro lado, nos volvemos nómadas dentro de esto; entonces habrá que esperar como termina este último partido, hoy lo he visto entrenar bien y solo es esperar a ver como termina todo esto”, concluyó Ignacio Ambriz, que no pudo cambiar el rumbo del vínculo entre el futbolista y el club, quebrado desde hace tiempo.

¿Cuándo jugará James Rodríguez su último partido en León?

El capitán de la Selección Colombiana se despedirá del conjunto esmeralda este sábado 8 de noviembre, cuando León reciba a Puebla en el estadio Nou Camp desde las 19.00 horas del Centro de México, por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Será no sólo su adiós a ‘La Fiera’ sino al futbol mexicano, ya que James continuaría su carrera en el exterior.

