El llamativo canto de la afición de Toluca a Nahuel Guzmán: "Esto no es un portero, es..."

En la continuidad de la 10° jornada del Clausura 2024, el Toluca se hizo fuerte en casa y ante su gente y derrotó a sus pares de Tigres UANL, luego de que la visita comenzase por delante en el marcador, sin poder sostenerlo en el transcurso del juego.

Más allá del desarrollo propio del compromiso, fuera del campo también se jugó ‘otro partido’: entre la afición de los ‘Diablos Rojos’ y el guardameta de los ‘Universitarios’, Nahuel Guzmán, que protagonizaron un ida y vuelta en varios momentos del encuentro.

Todo inició cuando los simpatizantes del Toluca de una de las tribunas comenzaron a bajar un antiguo y polémico canto, esta vez dedicado al portero rival de turno, el ‘Patón’, para provocarlo e intentar distraer su atención del compromiso.

“Que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una p… de cabaret”, dictaba la canción del público local, que si bien hacía rato no se escuchaba no es la primera vez que se utiliza en las gradas del futbol mexicano.

Para disconformidad de los aficionados, el arquero de Tigres ni se inmutó y eligió no responder a los cánticos de los hinchas escarlatas, y continuó concentrado en los acontecimientos del partido en juego.

Posteriormente, el Toluca convirtió dos tantos que significaron la remontada y victoria final en el encuentro, y allí los simpatizantes de los Diablos Rojos aprovecharon para volver a cantarla, más aún tras la amonestación a Guzmán, que protestó por el penal cobrado que convirtió en gol Tiago Volpi.