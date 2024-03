"Está clarísimo": la autocrítica de Fernando Gago tras la derrota de Chivas vs. León

Chivas sigue sin encontrar el rumbo, y cada vez está más sumergido en su mala racha. Con la derrota de este sábado frente a León, el equipo de Fernando Gago sumó su tercera derrota al hilo, dejando más que en evidencia la crisis futbolística. Y tras el enfrentamiento en el Akron, el entrenador salió a hablar y fue contundente: “Está clarísimo”.

La caída del pasado fin de semana frente a Cruz Azul fue el puntapié inicial para una mala seguidilla de resultados para el Rebaño Sagrado. Resulta que a la misma le siguieron las caídas en Concachampions frente al América, y la inesperada derrota en casa frente a León.

Es por eso que la paciencia de los aficionados de Chivas se agotó, y eso se hizo notar este sábado en el Akron. Tal es así que el equipo de Fernando Gago fue abucheado en su propio hogar por sus propios seguidores, quienes se hartaron de los malos resultados obtenidos.

Fernando Gago, contundente tras la derrota de Chivas ante León

Tras el enfrentamiento en el Akron, el técnico argentino habló con los medios en rueda de prensa, y fue sumamente contundente. “Toda derrota sirve para aprender. Hay un montón de cosas que se aprenden, y también lo digo en la victoria. Hay muchísimas cosas que mejorar, y eso está clarísimo. El partido de hoy no me gustó, y soy el primer responsable del resultado”, dijo inicialmente.

Acto seguido, Gago resaltó que no quedó para nada conforme con la actuación de su equipo ante León: “No me gustó. No logramos hacer lo que practicamos en la previa a este partido. Vi un montón de cosas para corregir, así que hay que seguir trabajando”.

“El fútbol lo entiendo como algo colectivo, no como algo individual. Es muy difícil ganar un partido desde lo individual, aunque sí se puede perderlo, porque un error te puede costar un resultado. No estuvimos finos. Hay que dar vuelta la página y tratar de pensar en el próximo partido”, concluyó.