El decepcionante torneo Apertura 2023 del Toluca, en el que no logró clasificar ni siquiera al Play In en la temporada regular, traerá secuelas en la plantilla profesional. A tal punto de que Carlos María Morales no tiene opción de continuar como entrenador (asumió interinamente tras la destitución de Ignacio Ambriz).

Por otra parte, la directiva, que está activamente buscando un nuevo director técnico para el Clausura 2024, habría tomado la decisión de prescindir de Andrés Mosquera de cara al año próximo.

La información surgió por el periodista Fernando Esquivel, quien confirmó que los Diablos Rojos pondrán a Mosquera en lista de transferibles, sin importar la postura que tenga el próximo DT.

Cabe recordar que el defensa colombiano arribó al club para el Torneo Apertura 2022. Desde entonces, jugó 60 encuentros con la camiseta del Toluca. En ellos, convirtió dos goles y entregó un total de tres asistencias (fue amonestado en ocho ocasiones y jamás recibió una tarjeta roja).

¿Andrés Mosquera se va del Toluca?

En su cuenta de Twitter (o X), Fernando Esquivel informó: “Andrés Mosquera “en la cuerda floja, tambalea” su continuidad en Toluca. Aún sin DT, pero comienza la planificación de cara al siguiente torneo“.

Luego, se explayó: “Se puede saber que en búsqueda de cuando menos 1 refuerzo NFM para el siguiente torneo, estarían considerando la baja de Mosquera para la llegada de 1 refuerzo (a gusto) del próximo DT. Antes de refuerzos, piensan en bajas. Una de las principales razones es que fue uno de los -pedidos de Ambriz- y tras la salida de Nacho, evalúan la continuidad del colombiano“.

El valor de mercado de Mosquera

Actualmente, el reconocido sitio Transfermarkt revela que el valor de mercado de Andrés Mosquera es de una suma de 1.500.000 euros. Sin dudas, el equipo que lo busque podría, incluso, negociar por una cifra menor, debido al interés de la directiva de transferirlo.