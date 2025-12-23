Es tendencia:
Sebastián Vegas se despide de nuevo de Rayados y jugará el Clausura 2026 con Club León

Sebastián Vegas volvió a Rayados tras su préstamo en Colo Colo, pero el chileno tendrá un nuevo equipo en la Liga MX.

Por Patricio Hechem

Sebastián Vegas se va de nuevo de Rayados
© Getty ImagesSebastián Vegas se va de nuevo de Rayados

Los equipos de la Liga MX están aprovechando las últimas horas antes de la Navidad para cerrar distintos refuerzos. Tal es el caso de Sebastián Vegas, quien volvió a Rayados luego de estar a préstamo en 2025 pero el chileno no seguirá en Monterrey.

Según lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Rayados y Club León llegaron a un acuerdo para que Sebastián Vegas juegue en La Fiera por un año a préstamo con opción de compra a partir del Clausura 2026.

El presente de Sebastián Vegas

El comunicador no dio detalles del monto de la opción de compra por Sebastián Vegas. Recordemos que el defensa jugó en Colo Colo durante 2025 y el chileno fue fundamental en el Cacique, club con el que disputó 35 partidos y convirtió 3 goles a lo largo del año.

Club León sería el cuarto equipo de Sebastián Vegas en México después de sus pasos por Monarcas Morelia, Mazatlán y Rayados. Lo curioso es que Monterrey no lo considera al chileno, pero el defensa central tiene contrato con el club regiomontano hasta junio de 2028.

Sebastián Vegas jugó el 2025 en Colo Colo (@sebavegas6)

Lo ideal para Rayados sería venderlo y recuperar algo de la inversión realizada, pero parece difícil conseguir esto y es por eso que aceptó el préstamo de Club León, con la esperanza de que Sebastián Vegas rinda en La Fiera y luego lo adquieran definitivamente.

Esta es la quinta baja de Monterrey desde que finalizó su participación en el Apertura 2025. Sebastián Vegas se suma a las salidas de Sergio Ramos, César Garza, Tony Leone y Héctor Moreno. Por su parte, Club León firma a su cuarto refuerzo tras las llegadas de Jordan García, José Iván Rodríguez y Bryan Colula.

En síntesis

  • Sebastián Vegas jugará un año a préstamo con opción de compra en Club León.
  • El defensa chileno tiene contrato vigente con Monterrey hasta junio de 2028.
  • Sebastián Vegas disputó 35 partidos y anotó 3 goles con Colo Colo en 2025.
patricio hechem
Patricio Hechem
