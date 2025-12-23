Pumas UNAM es uno de los equipos que más se ha reforzado en estos primeros días de mercado. Después del decepcionante e irregular rendimiento que mostró en el Apertura 2025, Efraín Juárez quiere convertir a los Felinos en un candidato al título.

En este sentido, y con la llegada de Antonio Sancho como vicepresidente deportivo de la institución, Pumas ya cerró tres refuerzos y estaría a punto de concretar la llegada de un cuarto fichaje: Jordan Carrillo de Santos Laguna firmaría con el club auriazul.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Pumas y Santos Laguna se encuentran en negociaciones avanzadas por el extremo mexicano. La operación sería a través de un préstamo por un año con opción de compra.

Jordan Carrillo jugó 99 partidos en Santos Laguna (Getty Images)

Efraín Juárez estaba buscando reforzar la posición de extremo y se espera que la llegada de Jordan Carrillo aporte en esta faceta, aunque la realidad es que el mexicano de 24 años no ha tenido un gran año en Santos Laguna y el entrenador de Pumas deberá potenciarlo.

Los números de Jordan Carrillo en Santos Laguna

Jordan Carrillo viene de disputar 13 partidos en el Apertura 2025 y no convirtió goles ni aportó asistencias. El mexicano vistió la playera de los Laguneros en 99 oportunidades en total, en los que anotó 4 tantos y dio 3 asistencias desde que debutó en 2020 con Guillermo Almada como técnico.

Si bien Jordan Carrillo sería el cuarto refuerzo de Pumas, el club solo invirtió un dinero importante por Juninho, el delantero que jugó en Flamengo este año. Luego también llegaron César Garza y Antony Leone desde Rayados y el equipo auriazul seguirá intentando sumarle opciones a Efraín Juárez.

