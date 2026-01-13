La situación que está viviendo Hirving Lozano a seis meses de que empiece el Mundial 2026 es sumamente complicada. Y es que sus problemas de disciplina lo han llevado a que la escuadra de San Diego se deshaga de él justo en esta recta del listado final de Javier Aguirre. Sin embargo, el plan B fue fichar por un equipo de la Liga MX para tener actividad y estar en el foco de la Selección Mexicana.

¿No llegará a la Liga MX?

El tema es que las cosas no salieron como esperaban, de acuerdo con información reciente el jugador fue ofrecido a Rayados y al Club América, ambos equipos no quisieron su contratación debido a que no estaba como prioridad un jugador como él, además su alto salario habría sido un freno para estos equipos, más allá de lo que lo dejó fuera de la MLS.

Otro de los clubes que supuestamente estaba muy cerca de ficharlo es Cruz Azul y es que de acuerdo con César Luis Merlo, en las últimas horas el contacto para que el “Chucky” vistiera los colores de La Máquina era más cercano y con probabilidad de contratarlo, pero las cosas dieron un giro de 180° y ahora se iría de nuevo a Europa.

El nuevo equipo de Chucky Lozano

Según la información de René Tovar, el grupo que lo vio nacer y crecer en el futbol, Pachuca sería quien le daría la oportunidad de estar de nueva cuenta en la élite y desde luego volver a pelear por un lugar en el Tricolor de cara a la Copa del Mundo, el tema es que no sería en la Liga MX con ellos o con el León, sino con el Real Oviedo.

Hay que mencionar que ahora, bajo las riendas de Guillermo Almada, Lozano podría tener una posibilidad de aportar a la escuadra española que se encuentra en zona de descenso, siendo los últimos de la tabla con apenas 13 puntos y aunque sólo están a cinco de poder salir, la llegada del “Chucky” podría ayudarles a lograrlo.

