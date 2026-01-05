El Clausura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y los equipos se preparan de la mejor manera de cara a poder ser lo más competitivos posible. Sin embargo, una dato en la previa refleja también una cuestión muy importante para el desarrollo del futbol de México.

Lamentablemente, el dato es desalentador, ya que apenas tres entrenadores mexicanos estarán presentes en el torneo a cargo de algún conjunto nacional: Efraín Juárez (Pumas UNAM), Ignacio Ambriz (León) y Christian Ramírez (Mazatlán), reflejando la crisis en este apartado clave.

Para peor, solo el estratega de los Universitarios ha gozado de cierta estabilidad pese a la enorme regularidad y estar en el ojo de la tormenta de la afición de momento. Está en el cargo desde marzo de 2025, aproximándose al año en el cargo.

Efraín Juárez de Pumas UNAM, el único DT mexicano con cierta estabilidad en la Liga MX. [Foto: Getty Images]

Al existir contados estrategas nuevos y jóvenes, la falta de oportunidades dentro de la Primera División de México merma aún más dicho proceso. Casualmente, este dato es compartido con la liga que es considerada la mejor del mundo, la Premier League de Inglaterra.

Allí también hay solo tres ingleses que dirigen algún equipo: Eddie Howe (Newcastle United), Scott Parker (Burnley) y Sean Dyche (Nottingham Forest). Allí también varios entrenadores de España, cuatro al igual que México. De este análisis quedan excluidos Chelsea y Manchester United, que recientemente tuvieron la salida de sus DTs.

Los entrenadores extranjeros del Clausura 2026 de la Liga MX

Argentina

Antonio Mohamed (Toluca)

Guido Pizarro (Tigres UANL)

Nicolás Larcamón (Cruz Azul)

Gabriel Milito (Chivas)

Diego Cocca (Atlas)

Esteban Solari (Pachuca)

España

Domenec Torrent (Rayados)

Francisco Rodríguez (Santos Laguna)

Guillermo Abascal (Atlético San Luis)

Albert Espigares (Puebla)

Uruguay

Sebastián Abreu (Xolos)

Martín Varini (Necaxa)

Brasil

André Jardine (América)

Portugal

Pedro Caixinha (Juárez)

Chile

Esteban González (Querétaro)

