¿Imitan a la Premier League? El dato desalentador de la Liga MX de cara al Clausura 2026

El dato negativo que la Primera División de México comparte con uno de los mejores torneos nacionales de clubes del mundo.

Por Agustín Zabaleta

El dato negativo que la Liga MX comparte con la Premier League
El Clausura 2026 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y los equipos se preparan de la mejor manera de cara a poder ser lo más competitivos posible. Sin embargo, una dato en la previa refleja también una cuestión muy importante para el desarrollo del futbol de México.

Lamentablemente, el dato es desalentador, ya que apenas tres entrenadores mexicanos estarán presentes en el torneo a cargo de algún conjunto nacional: Efraín Juárez (Pumas UNAM), Ignacio Ambriz (León) y Christian Ramírez (Mazatlán), reflejando la crisis en este apartado clave.

Para peor, solo el estratega de los Universitarios ha gozado de cierta estabilidad pese a la enorme regularidad y estar en el ojo de la tormenta de la afición de momento. Está en el cargo desde marzo de 2025, aproximándose al año en el cargo.

Efraín Juárez de Pumas UNAM, el único DT mexicano con cierta estabilidad en la Liga MX. [Foto: Getty Images]

Efraín Juárez de Pumas UNAM, el único DT mexicano con cierta estabilidad en la Liga MX. [Foto: Getty Images]

Al existir contados estrategas nuevos y jóvenes, la falta de oportunidades dentro de la Primera División de México merma aún más dicho proceso. Casualmente, este dato es compartido con la liga que es considerada la mejor del mundo, la Premier League de Inglaterra.

Allí también hay solo tres ingleses que dirigen algún equipo: Eddie Howe (Newcastle United), Scott Parker (Burnley) y Sean Dyche (Nottingham Forest). Allí también varios entrenadores de España, cuatro al igual que México. De este análisis quedan excluidos Chelsea y Manchester United, que recientemente tuvieron la salida de sus DTs.

Los entrenadores extranjeros del Clausura 2026 de la Liga MX

Destapan la postura de Efraín Juárez sobre el fichaje de Ronaldo Martínez en Pumas UNAM

Destapan la postura de Efraín Juárez sobre el fichaje de Ronaldo Martínez en Pumas UNAM

Argentina

  • Antonio Mohamed (Toluca)
  • Guido Pizarro (Tigres UANL)
  • Nicolás Larcamón (Cruz Azul)
  • Gabriel Milito (Chivas)
  • Diego Cocca (Atlas)
  • Esteban Solari (Pachuca)
España

  • Domenec Torrent (Rayados)
  • Francisco Rodríguez (Santos Laguna)
  • Guillermo Abascal (Atlético San Luis)
  • Albert Espigares (Puebla)

Uruguay

  • Sebastián Abreu (Xolos)
  • Martín Varini (Necaxa)

Brasil

  • André Jardine (América)
Portugal

  • Pedro Caixinha (Juárez)

Chile

  • Esteban González (Querétaro)

En síntesis

  • Solo tres entrenadores mexicanos iniciarán el Clausura 2026: Efraín Juárez (Pumas), Ignacio Ambriz (León) y Christian Ramírez (Mazatlán).
  • La Liga MX comparte esta cifra con la Premier League, donde también solo tres estrategas locales (Howe, Parker y Dyche) dirigen actualmente.
  • Efraín Juárez es el técnico nacional con mayor estabilidad, manteniéndose en el banquillo de Pumas desde marzo de 2025.
