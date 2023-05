En las siguiente horas, América tendrá un verdadero desafío por delante debido a que se enfrentarán a Chivas por las semifinales del Clausura 2023. Y si bien llegan con confianza después de la contundente victoria frente a Atl. San Luis, hay varios jugadores que no llegan en óptimas condiciones físicas.

La realidad es que Henry Martín sufrió un golpe durante la serie contra San Luis que lo marginó algunos días, mientras que Alejandro Zendejas recién está volviendo tras su lesión muscular. Está claro que Fernando Ortiz tendrá en cuenta estas situaciones para armar el equipo.

Más allá de este contexto, está claro que es una semifinal especial al encontrarse un Clásico Nacional. En la previa, Henry Martín se ha mostrado muy confiado en su rendimiento y en lo que podrán hacer dentro del campo de juego. Sin embargo, también se ha especulado con qué nuevo festejo podría sorprender en caso de convertir un gol.

“No sé, no sé si habrá algo especial. No me gusta hablar de eso, me gusta hablar en la cancha. Nosotros no cambiamos la línea, seguimos en la misma y no tenemos que cambiar, porque eso nos ha llevado hasta donde estamos. El futbol es de revancha; no vamos a dejar que eso suceda y vamos a salir a buscar el marcador. Eso es lo que hace un equipo grande”, explicó el delantero de 30 años en la previa al clásico.

Lo concreto es que Chivas tiene una gran presión sobre sus hombros, ya que nunca han alcanzado las finales con un entrenador debutante. En cambio, las ‘Águilas’ cuentan con un Fernando Ortíz que ya ha llegado a etapas de definición. De todas formas, será una serie marcada por los detalles.