El partido de ida de las semifinales del Clausura 2023 dejó en claro que América tiene la intención de quedarse con el título. Si bien las ‘Águilas’ se quedaron solo con un 1 a 0 en el marcador, le hicieron frente a Chivas en el Estadio Akron. Una de las grandes claves para la victoria fue la estrategia de Fernando Ortiz.

El entrenador argentino ha demostrado que siempre tiene planes especiales para los clásicos. De hecho, el ‘Tano’ aún no ha conocido la derrota en esta clase de partidos. Y para el duelo frente al Rebaño Sagrado, sorprendió con la suplencia de Álvaro Fidalgo y la titularidad de Pedro Aquino, quien hizo un gran partido.

La realidad es que resultó una gran sorpresa esta decisión del director técnico, debido a que el mediocampista español ha sido una de las grandes figuras del equipo durante la temporada. Y lo que sucedió es que el futbolista de 26 años sufrió una molestia en la previa al encuentro.

“Álvaro tuvo una molestia muscular y no voy arriesgar a nadie, si el jugador me dice que no está al 100 no voy arriesgar al equipo ni al jugador. Entró un jugador que lo hizo al 100. Soy de la idea de no arriesgar a un jugador y menos en un Clásico. Ante todo, el equipo”, confesó Ortiz después de la victoria.

Lo cierto es que Fidalgo se está preparando para el partido de vuelta, en donde tiene claras posibilidades de ser titular. Aún así, América viene de una experiencia peligrosa frente a Atl. San Luis y no se tomarán a la ligera el duelo del domingo en el Estadio Azteca. Las ‘Águilas’ pretenden sostener la ventaja en su campo.