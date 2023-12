Después de tanta espera, llegó la confirmación más esperada para los aficionados de Cruz Azul: es que en las últimas horas, Martín Anselmi anunció que será el DT de la ‘Máquina’ a partir del próximo Clausura 2024, y dio detalles de su itinerario rumbo a suelo mexicano.

El entrenador argentino dirigió este domingo su último partido al frente de Independiente del Valle, donde se desempeñó en el último año y medio de su carrera. En esta ocasión, no logró irse victorioso y fue subcampeón de la Liga de Ecuador, cayendo en la final ante Liga de Quito por penales.

Una vez finalizado el encuentro, el estratega de 38 años conversó con la señal local Gol TV y se despidió del club sudamericano. “Queríamos despedirnos de otra forma, saliendo campeones, pero no puedo dejar de estar orgulloso del camino recorrido”, afirmó Anselmi entre lágrimas tras no haber alcanzado el último objetivo. “Es un momento duro para mí, me cuesta salir de mi casa, nos vamos muchos éxitos pero también con mucho amor”, agregó.

Tras el mensaje de adiós, el técnico albiceleste confirmó su arribo a la Liga MX y a la ‘Máquina Cementera’: “Arranca una nueva etapa y tenemos que dar vuelta la página, vamos a ir con el CT hacia México para incorporarnos a trabajar a Cruz Azul”, sentenció el entrenador multicampeón en Ecuador.

Martín Anselmi viajará este lunes al mediodía hacia Ciudad de México, para afrontar su tercera experiencia como entrenador principal, tras sus pasos por Unión La Calera (Chile) e Independiente del Valle. Una vez firmados los contratos correspondientes, será presentado en conferencia de prensa.

En su ciclo saliente como DT, Anselmi conquistó 4 títulos y llega con experiencia y vitrina a una institución que exigirá pelear en lo más alto: ganó competencias locales (Copa de Ecuador y Supercopa de Ecuador), así como también certámenes continentales (Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana). Un gran fichaje que ilusiona a todo Cruz Azul.