Luego de la eliminación de América ante Chivas en las las semifinales del Clausura 2023 y la renuncia de Fernando Ortiz, las Águilas continúan en búsqueda de su nuevo estratega. En los últimos días han sonado varios nombres, desde Javier Aguirre, Diego Alonso y Juan Carlos Osorio.

A pesar de que Miguel Herrera tiene contrato con Xolos de Tijuana, el Piojo no se olvida de América y no oculta sus ganas de volver a dirigir al las Águilas. El cuadro de Coapa sin duda cambió la carrera como técnico de Herrera. En sus dos etapas anteriores, ha conquistado dos títulos de liga.

“Sin ninguna duda, creo que es un equipo que me marcó y que me ha dado la diferencia de ser el técnico que soy el día de hoy y sin ninguna duda, si hay alguna ocasión en que yo esté disponible y que ellos me busquen, sin ninguna duda estaría pensando en volver a dirigir a una institución que me ha dado muchas cosas y le agradezco muchísimo”, contó en exclusiva para Record.

De momento todo queda en deseos, Miguel Herrera prepara el próximo torneo con Xolos, incluso, el Piojo buscaría robarle un fichaje al América.

En su primera etapa con América, Herrera dirigió 102 partidos de los cuales ganó 55, empató 23 y perdió 24. Posteriormente, el técnico mexicano volvió por tres años, de 2017 a 2020 donde acumuló 175 direcciones de campo, 87 victorias, 43 empates y 45 derrotas.