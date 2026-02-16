Cruz Azul derrotó por 2-1 a Tigres este domingo en uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Lo curioso en este juego es que el segundo gol de La Máquina lo hizo Nicolás Ibáñez, quien hace una semana vestía la playera de los Felinos.

De hecho este es el segundo gol que marca el delantero argentino con Cruz Azul ya que venía de celebrar ante Vancouver por la Concachampions. Luego de anotarle a Tigres y de la victoria cementera, Nico Ibáñez comentó sus sensaciones a la prensa.

La declaración de Nico Ibáñez

“Muy feliz, muy contento de volver a anotar, veníamos trabajando para que se me dieran las cosas. Gracias a Dios hoy se nos dio y con victoria. Contento porque sirve para darle tranquilidad al equipo también”, expresó el futbolista a través de los canales oficiales de la Liga MX.

Nico Ibáñez solo tuvo que empujar el balón después de una buena jugada en espacios reducidos de Cruz Azul y de que Nahuel Guzmán atajara un disparo de Willer Ditta. Y lejos de no celebrarlo por marcarle a su ex equipo, el argentino festejó el tanto con euforia.

Cruz Azul venció por 2-1 a Tigres (Getty Images)

El delantero ya había disputado tres partidos del Clausura 2026 con Tigres pero no pudo anotar, por lo tanto este es el primer gol de Nico Ibáñez en el torneo. El argentino acumula dos anotaciones en dos juegos con Cruz Azul y casi que no sufrió la adaptación a su nuevo equipo.

Cuando parecía que se quedaría un tiempo más en Tigres, finalmente La Máquina compró la ficha de Nico Ibáñez. El delantero argentino se despidió del club auriazul luego de 142 partidos y 31 goles.

