Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tigres UANL

Nicolás Ibáñez, delantero de Tigres UANL, en la lista de tres clubes para reforzar su ataque

El delantero argentino que se desempeña para los Felinos es seguido de cerca hasta por tres clubes distintos para ser fichado.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
El delantero Nicolás Ibáñez, de Tigres UANL, es seguido de cerca por tres clubes
© GeminiEl delantero Nicolás Ibáñez, de Tigres UANL, es seguido de cerca por tres clubes

Tras vatias idas y vueltas, Tigres UANL destrabó el fichaje de Rodrigo Aguirre y será nuevo jugador del equipo. El cuadro regiomontano se refuerza para poder ser campeón y no quedarse a las puertas tal como le sucedió en el Apertura 2025 tal como le sucedió el semestre pasado.

Publicidad

Sin embargo, esta llegada podría derivar en la salida de un jugador de la plantilla. Y se trata del delantero argentino Nicolás Ibáñez, que ha perdido un poco de protagonismo desde la llegada de Ángel Correa y podría perder más terreno con la llegada del uruguayo.

En ese sentido, acorde a la información del periodista Arath Uva, hay varios equipos que están interesados en contar con los servicios del futbolista: un viejo conocido, uno que se quedó sin su delantero estrella y uno de la Primera División de Estados Unidos.

Tweet placeholder
Publicidad

Así lo manifestó en un posteo en ‘X’, ex Twitter: “New York Red Bulls, Atlético San Luis y Atlas se están disputando el fichaje de Nicolás Ibáñez, quien no entra en planes de #TigresUANL por la llegada de Rodrigo Aguirre. Por ahora no está cerrado con algún club“.

Con este panorama, la directiva negociará con el mejor postor y el jugador podría bien quedarse en la Liga MX en otro equipo o poner rumbo al país vecino para ser parte de al MLS y sumar más minutos a diferencia de lo que le pasa ahora en la institución auriazul.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Nicolás Ibáñez en Tigres UANL?

¿Se va de Tigres? La verdadera historia sobre la posible llegada de Nicolás Ibáñez a Cruz Azul

ver también

¿Se va de Tigres? La verdadera historia sobre la posible llegada de Nicolás Ibáñez a Cruz Azul

En cuanto a los números del actual curso, el atacante nacido en Argentina fue parte de 16 encuentros, siendo titular en apenas 7 partidos. Marcó 4 goles y realizó una asistencia, dejando entrever los pocos minutos que ha tenido con Guido Pizarro.

Publicidad

En síntesis

  • Nicolás Ibáñez saldría de Tigres UANL ante el fichaje del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre.
  • New York Red Bulls, Atlético San Luis y Atlas se disputan el fichaje del argentino.
  • Tigres UANL perdió la final del Apertura 2025 antes de iniciar este mercado de pases.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Así quedó la tabla de goleo del Clausura 2026 tras el final de la Jornada 4
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo del Clausura 2026 tras el final de la Jornada 4

Tabla de goleo de la Liga MX: así quedó tras el gol de Joao Pedro al América
Liga MX

Tabla de goleo de la Liga MX: así quedó tras el gol de Joao Pedro al América

¿Cuál es el nuevo nombre del Estadio Alfonso Lastras?
Liga MX

¿Cuál es el nuevo nombre del Estadio Alfonso Lastras?

Clausura 2026: días, horarios y TV de la jornada 5 de esta Liga MX
Liga MX

Clausura 2026: días, horarios y TV de la jornada 5 de esta Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo