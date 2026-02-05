Tras vatias idas y vueltas, Tigres UANL destrabó el fichaje de Rodrigo Aguirre y será nuevo jugador del equipo. El cuadro regiomontano se refuerza para poder ser campeón y no quedarse a las puertas tal como le sucedió en el Apertura 2025 tal como le sucedió el semestre pasado.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, esta llegada podría derivar en la salida de un jugador de la plantilla. Y se trata del delantero argentino Nicolás Ibáñez, que ha perdido un poco de protagonismo desde la llegada de Ángel Correa y podría perder más terreno con la llegada del uruguayo.

En ese sentido, acorde a la información del periodista Arath Uva, hay varios equipos que están interesados en contar con los servicios del futbolista: un viejo conocido, uno que se quedó sin su delantero estrella y uno de la Primera División de Estados Unidos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así lo manifestó en un posteo en ‘X’, ex Twitter: “New York Red Bulls, Atlético San Luis y Atlas se están disputando el fichaje de Nicolás Ibáñez, quien no entra en planes de #TigresUANL por la llegada de Rodrigo Aguirre. Por ahora no está cerrado con algún club“.

Con este panorama, la directiva negociará con el mejor postor y el jugador podría bien quedarse en la Liga MX en otro equipo o poner rumbo al país vecino para ser parte de al MLS y sumar más minutos a diferencia de lo que le pasa ahora en la institución auriazul.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Nicolás Ibáñez en Tigres UANL?

ver también ¿Se va de Tigres? La verdadera historia sobre la posible llegada de Nicolás Ibáñez a Cruz Azul

En cuanto a los números del actual curso, el atacante nacido en Argentina fue parte de 16 encuentros, siendo titular en apenas 7 partidos. Marcó 4 goles y realizó una asistencia, dejando entrever los pocos minutos que ha tenido con Guido Pizarro.

Publicidad

Publicidad

En síntesis