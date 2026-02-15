Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Cruz Azul ante Tigres

Nadie se imaginaba hace algunos meses que Chivas de Guadalajara sería el gran candidato al título esta temporada. Por el nivel mostrado en los últimos años, parecía difícil pensar en este presente. Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito está demostrando dentro del campo que puede pelear hasta el final.

El Rebaño Sagrado viene haciendo historia en el Clausura 2026. Ganó los primeros seis partidos que disputó y es líder en soledad del campeonato. Además, dio un golpe de autoridad al imponerse 1-0 ante Club América en el Clásico Nacional.

De todas maneras, en Guadalajara saben que ser punteros en estas primeras jornadas no garantiza nada. El torneo es largo y todavía quedan muchos puntos en juego. Mantener la calma y la regularidad será clave si realmente quieren aspirar al título.

Este domingo también se enfrentaban dos equipos que aparecen como firmes candidatos por lo hecho en los últimos años y por la calidad de sus planteles. Cruz Azul y Tigres UANL se midieron en el Estadio Cuauhtémoc en un duelo que podía mover la parte alta de la tabla y meter presión directa al líder.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón aprovecharon la localía y se quedaron con el triunfo por 2-1 con goles de Joaquim en propia puerta y Nicolás Ibáñez. Mientras que Ángel Correa descontó para la visita. Con este resultado, son escoltas del Rebaño Sagrado.

Tabla de posiciones de la Liga MX

Chivas — 18 pts

Cruz Azul — 13 pts

Pumas — 12 pts

Toluca — 12 pts

Pachuca — 11 pts

Monterrey — 10 pts

Tigres — 10 pts

Atlas — 10 pts

Necaxa — 9 pts

Club América — 8 pts

Atlético San Luis — 7 pts

Club Tijuana — 7 pts

Puebla — 5 pts

Querétaro FC — 5 pts

Juárez — 4 pts

León — 4 pts

Mazatlán FC — 3 pts

Santos Laguna — 1 pt

