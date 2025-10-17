Tigres UANL buscará escalar, por lo menos transitoriamente, al podio de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, cuando regrese al ‘Volcán’ esta noche para disputar un partido clave: el elenco auriazul, con un marco de público considerable, recibirá en casa al Necaxa, que llega con la urgencia de lograr un triunfo para escapar del fondo del campeonato.

En la previa del choque liguero, Guido Pizarro confirmó la formación con la que los ‘Universitarios’ saldrán al campo de juego este viernes ante los ‘Rayos’, y la misma presenta una particularidad: los experimentados Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez fueron relegados a la banca de suplentes nuevamente, cuando supieron ser nombres importantes.

En esta oportunidad, el entrenador argentino se inclinó por dejar en el banquillo a sus dos ex compañeros de vestidor ya que continúa probando variantes en busca de encontrar ese ‘once ideal’ que muestre el mejor funcionamiento. Hasta aquí, Tigres ha protagonizado una campaña muy irregular, no solo en resultados sino sobre todo en el juego, donde no pudo ser consistente.

Ibáñez y Gorriarán deberán aguardar su turno.

Actualmente, el equipo de Nuevo León cuenta con una de las plantillas más poderosas de México, pero el nivel que poseen hoy en día esos futbolistas de renombre no están ni cerca de lo que pueden dar en su ‘prime’. Esta vez, les tocó “pagar los platos rotos” a Gorriarán e Ibáñez, que no se han encontrado con su mejor cara recientemente y deben trabajar duro para volver al once.

Con las suplencias de Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez, la alineación titular de Tigres UANL para medirse ante Necaxa saldrá al terreno de juego de la siguiente manera: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Jesús Angulo; Ozziel Herrera, Rómulo Zwarg, Juan Brunetta, Diego Sánchez; André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

Por su parte, junto al volante y al centrodelantero, las alternativas que tendrá Guido Pizarro para el segundo tiempo serán Carlos Rodríguez, Juan Sánchez Purata, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón, Bernardo Parra, Diego Lainez, Marcelo Flores y Uriel Antuna. Interesantes opciones en el banquillo de Tigres UANL en caso de ser necesarios en el partido.

