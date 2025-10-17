Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Por qué no juegan Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez en Tigres vs. Necaxa por el Apertura 2025?

Los experimentados futbolistas de los 'Universitarios' no aparecen en el once inicial para esta noche. El motivo.

Por Martín Zajic

Fernando Gorriarán y Nico Ibáñez, afuera del equipo.
© GettyFernando Gorriarán y Nico Ibáñez, afuera del equipo.

Tigres UANL buscará escalar, por lo menos transitoriamente, al podio de la tabla de posiciones del Torneo Apertura, cuando regrese al ‘Volcán’ esta noche para disputar un partido clave: el elenco auriazul, con un marco de público considerable, recibirá en casa al Necaxa, que llega con la urgencia de lograr un triunfo para escapar del fondo del campeonato.

Publicidad

En la previa del choque liguero, Guido Pizarro confirmó la formación con la que los ‘Universitarios’ saldrán al campo de juego este viernes ante los ‘Rayos’, y la misma presenta una particularidad: los experimentados Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez fueron relegados a la banca de suplentes nuevamente, cuando supieron ser nombres importantes.

En esta oportunidad, el entrenador argentino se inclinó por dejar en el banquillo a sus dos ex compañeros de vestidor ya que continúa probando variantes en busca de encontrar ese ‘once ideal’ que muestre el mejor funcionamiento. Hasta aquí, Tigres ha protagonizado una campaña muy irregular, no solo en resultados sino sobre todo en el juego, donde no pudo ser consistente.

Ibáñez y Gorriarán deberán aguardar su turno.

Ibáñez y Gorriarán deberán aguardar su turno.

Publicidad

Actualmente, el equipo de Nuevo León cuenta con una de las plantillas más poderosas de México, pero el nivel que poseen hoy en día esos futbolistas de renombre no están ni cerca de lo que pueden dar en su ‘prime’. Esta vez, les tocó “pagar los platos rotos” a Gorriarán e Ibáñez, que no se han encontrado con su mejor cara recientemente y deben trabajar duro para volver al once.

Con las suplencias de Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez, la alineación titular de Tigres UANL para medirse ante Necaxa saldrá al terreno de juego de la siguiente manera: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Jesús Angulo; Ozziel Herrera, Rómulo Zwarg, Juan Brunetta, Diego Sánchez; André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

¿Por qué se retrasó Tigres UANL vs. Necaxa por la jornada 13 del Apertura 2025?

ver también

¿Por qué se retrasó Tigres UANL vs. Necaxa por la jornada 13 del Apertura 2025?

Por su parte, junto al volante y al centrodelantero, las alternativas que tendrá Guido Pizarro para el segundo tiempo serán Carlos Rodríguez, Juan Sánchez Purata, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón, Bernardo Parra, Diego Lainez, Marcelo Flores y Uriel Antuna. Interesantes opciones en el banquillo de Tigres UANL en caso de ser necesarios en el partido.

Publicidad
Mauricio Culebro, presidente de Tigres UANL, anuncia la salida de un histórico: “Será…”

ver también

Mauricio Culebro, presidente de Tigres UANL, anuncia la salida de un histórico: “Será…”

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
El triste adiós de la esposa de Fernando Gorriarán, de Tigres UANL, a su bebé
Club Tigres

El triste adiós de la esposa de Fernando Gorriarán, de Tigres UANL, a su bebé

¿Por qué no juega Fernando Gorriarán en Querétaro vs. Tigres UANL?
Liga MX

¿Por qué no juega Fernando Gorriarán en Querétaro vs. Tigres UANL?

Fernando Gorriarán advirtió a Diego Cocca en la previa de Tigres vs. Atlas
Liga MX

Fernando Gorriarán advirtió a Diego Cocca en la previa de Tigres vs. Atlas

¿Por qué no juega Diego Lainez en Tigres UANL vs. Necaxa por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Diego Lainez en Tigres UANL vs. Necaxa por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo