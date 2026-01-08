El inicio del Torneo Clausura 2026 en la Liga MX llega con movimientos importantes y rumores en varios equipos. América comienza su camino frente a Xolos, mientras enfrenta decisiones sobre sus jugadores más destacados, como Álvaro Fidalgo e Igor Lichnosvky. Por otro lado, Tigres confirma que no irá por el uruguayo Miguel Merentiel, despejando especulaciones en el mercado de pases. Estas tres situaciones marcan la antesala de un torneo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

Guido Pizarro, director técnico de Tigres, confirmó que Miguel Merentiel no será refuerzo del equipo para el Clausura 2026: “Es un gran jugador, la verdad no es por ahí. Estamos buscando desde otro lugar, pero mi conclusión sobre el jugador es que es un gran jugador”, explicó. Tigres mantiene su política de fichajes estratégicos y no traerá jugadores por ocupar un cupo extranjero, como hizo el torneo pasado que los llevó hasta la final.

Álvaro Fidalgo, mediocampista español de América, sigue generando rumores. Según David Faitelson, la Real Sociedad habría hecho una oferta para ficharlo, aunque el club considera a Fidalgo vital para su proyecto en 2026 y no quiere perderlo. La decisión final dependerá de la postura del jugador y del monto ofrecido, mientras él busca combinar su ambición de jugar en Europa con su compromiso en Las Águilas.

Igor Lichnosvky no será registrado para el Clausura 2026

André Jardine confirmó que Igor Lichnosvky no será registrado para esta temporada: “Hay que reconocer todo el trabajo que hizo Igor Lichnosvky, fue muy importante en los primeros títulos. Pero hoy era muy importante sacar un central y traer un contención más”, explicó. Su cupo de extranjero será ocupado por Rodrigo Dourado, quien llega desde Atlético San Luis, mientras que Lichnosvky cumple su ciclo tras contribuir al tricampeonato del club.

