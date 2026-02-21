Es tendencia:
¡Pegó primero! Cruz Azul marcó el 1-0 sobre Chivas y le está sacando el invicto en el Clausura 2026

El delantero uruguayo adelantó a la Maquina Cementera ante el Rebaño Sagrado por la Jornada 7 de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Gabriel Fernández adelantó a Cruz Azul ante Chivas por el Clausura 2026
© CapturaGabriel Fernández adelantó a Cruz Azul ante Chivas por el Clausura 2026

Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MXCruz Azul y Chivas chocan este sábado 21 de febrero desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Sin dudas es el duelo de la jornada donde se enfrentan el líder y sublíder.

En un duelo parejo, las jugadas colectivas costaron de un lado y otro. Por eso, la pelota quieta fue una buena alternativa para abrir el marcador. Y el que lo aprovechó para pegar primero fue la Máquina Cementera tras un acción detenida desde el sector derecho.

A los 34 minutos de partidos, Agustin Palavecino ejecutó un tiro libre y la envió al área. Allí, el uruguayo Gabriel Fernández le ganó la posición a Diego Campillo y estamó el 1-0 para los Celestes. Con este resultado parcial, el Rebaño Sagrado está perdiendo el invicto y los capitalinos se ponen a solo dos unidades del liderato.

Con este resultado parcial, el equipo a cargo de Nicolás Larcamón se sitúa como único escolta con 16 puntos nuevamente tras la victoria previa de Pachuca y Toluca y recorta distancias con el rival de turno. El conjunto de Gabriel Milito mantiene el liderato con 18 unidades pero está perdiendo el invicto en el torneo.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Gabriel Fernández en Cruz Azul?

En lo que respecta al actual curso, el delantero uruguayo lleva disputados 23 compromisos, siendo titular en 17 de los mismos. Lleva 10 goles y 5 asistencias hasta el momento. En el Clausura 2026 acaba de marca su primer gol, en el que acumula también un pase gol.

¿Por qué no juegan Nicolás Ibáñez y Christian Ebere en Cruz Azul vs. Chivas por la Jornada 7 del Clausura 2026?

