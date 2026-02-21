Es tendencia:
¿Por qué no juegan Nicolás Ibáñez y Christian Ebere en Cruz Azul vs. Chivas por la Jornada 7 del Clausura 2026?

El delantero argentino y el atacante nigeriano no serán titulares en el duelo de la Máquina Cementera ante el Rebaño Sagrado.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MXCruz Azul y Chivas chocan este sábado 21 de febrero desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Sin dudas es el duelo de la jornada donde se enfrentan el líder y sublíder.

Para este partido, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con dos jugadores que llegaron para tener protagonismo. Los atacantes Nicolás Ibáñez y Christian Ebere iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Nicolás Ibáñez y Christian Ebere en Cruz Azul vs. Chivas?    

Con esta noticia, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández aparecen en la alineación titular y buscarán tener buenos minutos para no perder la titularidad en manos de dos futbolistas que llegaron para meter presión y que los jugadores que van desde el inicio no se relajen.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Chivas sin Nicolás Ibáñez y Christian Ebere? 

Sin Nicolás Ibáñez y Christian Ebere, el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra el Rebaño Sagrado: Gudiño; Rodarte, Ditta, Lira, Piovi, Rotondi; Palavecino, Márquez, Rodríguez; Paradela y Fernández.

