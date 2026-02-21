Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Chivas chocan este sábado 21 de febrero desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Sin dudas es el duelo de la jornada donde se enfrentan el líder y sublíder.

Para este partido, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con dos jugadores que llegaron para tener protagonismo. Los atacantes Nicolás Ibáñez y Christian Ebere iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Nicolás Ibáñez y Christian Ebere en Cruz Azul vs. Chivas?

Con esta noticia, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández aparecen en la alineación titular y buscarán tener buenos minutos para no perder la titularidad en manos de dos futbolistas que llegaron para meter presión y que los jugadores que van desde el inicio no se relajen.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Chivas sin Nicolás Ibáñez y Christian Ebere?

Sin Nicolás Ibáñez y Christian Ebere, el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra el Rebaño Sagrado: Gudiño; Rodarte, Ditta, Lira, Piovi, Rotondi; Palavecino, Márquez, Rodríguez; Paradela y Fernández.

