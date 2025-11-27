En el Estadio Akron está todo preparado para el desarrollo de uno de los juegos más prometedores de la semana en el mundo del futbol: Chivas y Cruz Azul abrirán la serie de cuartos de final de la Liguilla. En un recinto colmado en Guadalajara, rojiblancos y celestes chocan en el último encuentro de ida de esta instancia del Torneo Apertura 2025.

En la antesala del encuentro que dará comienzo a esta llave espectacular, surgió una novedad sorprendente en el cuadro de la visita: Gabriel Fernández no forma parte del once titular de ‘La Máquina’ para enfrentar al ‘Rebaño Sagrado’ esta noche. El goleador de Cruz Azul firmó planilla como integrante del banco de suplentes del conjunto capitulino.

La ausencia del ‘Toro’ en el once inicial del conjunto cementero descolocó a todos, ya que se trata del máximo artillero del equipo en este campeonato de la Liga MX. El delantero uruguayo acumula 7 goles y 1 asistencia en 13 partidos disputados en la actual temporada, en uno de sus mejores momentos con la camiseta de Cruz Azul. Sin embargo, no será de la partida.

Cruz Azul deja detrás a su ‘9’ titular para la ida [Foto: Getty]

La salida del equipo de Gabriel Fernández no se relaciona a una lesión o molestia física. Sencillamente se trata de una decisión táctica del entrenador Nicolás Larcamón, que por las características colectivas e individuales de las Chivas se inclinó por otro jugador. El director técnico argentino se la juega en una prueba que puede salirle muy bien o muy mal.

En esta oportunidad, de acuerdo al planteamiento estratégico del partido, el cuerpo técnico de Cruz Azul optó por que Ángel Sepúlveda sea titular ante las Chivas. El otro buen centroatacante que tiene ‘La Máquina’ tendrá la posibilidad de demostrar y volver a ganarse un lugar en el equipo, en un compromiso de altísima exigencia y relevancia.

Con la baja del ‘Toro’ Fernández del equipo que jugará de entrada, esta es la alineación confirmada de Cruz Azul para visitar a Chivas por la ida de los cuartos de final de la Liguilla: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi; Ángel Márquez, José Paradela; Ángel Sepúlveda.

