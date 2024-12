Por la ida de las semifinales de la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX, Atlético San Luis y Rayados se verán las caras en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Ambos buscarán la ventaja para encarar el duelo de la vuelta con mayor tranquilidad en el hogar de los Albiazules.

Sin embargo, para este importante duelo, Martin Demichelis no contará con la participación del argentino Esteban Andrada. El ex jugador de Boca no está disponible por lesión. Según informó el club, posee una lesión de cartílago articular en la rodilla derecha.

¿Quién será el reemplazo de Esteban Andrada en Rayados vs. Atlético San Luis?

Con su ausencia, será Luis Cárdenas quien entre en la portería por el futbolista ex Lanús, Arsenal de Sarandí, entre otros. Su reemplazante es quien viene defendiendo los tres postes en la ausencia del ex jugador de la Selección Argentina.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. Atlético San Luis sin Esteban Andrada?

Sin Esteban Andrada, el cuadro que viste de azul y blanco formaría de la siguiente manera: Cárdenas; Medina, Guzmán, Moreno, Arteaga; Rodríguez, Fimbres; Torres, Ocampos, Canales; y Berterame.