Problemas entre Cruz Azul y Newell's: Ditta aun no está autorizado para debutar en la Liga MX

Cruz Azul se enfrenta a un obstáculo en su intento de asegurar los servicios del talentoso defensor colombiano, Willer Ditta. El club mexicano anunció oficialmente su incorporación el 6 de julio, después de que Ditta decidiera abandonar Newell’s Old Boys para probar suerte en la Liga MX.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida en el equipo argentino, ya que el jugador de 25 años aún no ha cerrado completamente su relación contractual con ellos.

Problemas con la firma del fichaje

A pesar de que Ditta ya se encuentra entrenando con La Máquina, Ignacio Astore, presidente de Newell’s, dejó en claro que la salida del jugador no ha sido firmada y, por lo tanto, no puede tener actividad con ningún otro equipo.

Astore afirmó que están dispuestos a luchar para que Cruz Azul pague el traspaso de Ditta y respete el acuerdo contractual existente.

Declaraciones del presidente de Newell’s

“El pase de Ditta a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no cuenta con un contrato firmado. Willer Ditta todavía no está autorizado para jugar con otro equipo” aclaró el mandatario del club argentino.

“Nosotros protegemos los intereses de nuestra institución. Cuando tengamos definido el monto de la transferencia, lo daremos a conocer“, señaló Astore en una entrevista para Ovación.

El contrato de Ditta con Newell’s se extiende hasta diciembre de 2025, lo que significa que Cruz Azul tendrá que pagar su fichaje para poder contar con él en el Apertura 2023. Hasta el momento, ni el jugador ni el club han realizado comentarios sobre esta situación.

El dilema de Cruz Azul

Por un lado, Cruz Azul busca contar con Ditta lo antes posible para fortalecer su defensa de cara al próximo torneo. Sin embargo, Newell’s Old Boys defiende sus intereses y se muestra firme en su posición de exigir el pago del traspaso.

Este enfrentamiento entre los dos equipos ha dejado al jugador en medio de un conflicto contractual que debe resolverse antes de que pueda debutar oficialmente con La Máquina.

La incertidumbre continúa y los aficionados esperan ansiosos el desenlace de esta disputa. ¿Cuál será el futuro de Willer Ditta? ¿Podrá Cruz Azul llegar a un acuerdo con Newell’s Old Boys para asegurar su fichaje?