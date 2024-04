Tras cinco temporadas en el Guadalajara, Alexis Vega retornó al Deportivo Toluca. En su primer torneo con el equipo escarlata, el futbolista ha alcanzado un gran nivel y ha aportado cinco goles para Los Diablos Rojos sean líderes del Clausura 2024.

En una entrevista con W Radio, al atacante le consultaron si alguna vez vestiría la playera del América, su respuesta fue contundente. “¿Jugar en el América?. No le cierro las puertas a nadie”, destacó Alexis Vega y sus declaraciones no cayeron bien en la afición del Toluca.

En el pasado, el atacante de Los Diablos Rojos, estuvo en el radar del América, el propio Santiago Baños reveló que Alexis Vega estaba en los planes del azulcrema. Nuevamente, Las Águilas y el ex Chivas vuelven a coquetear, ¿se dará su arribo en Nido de Coapa?

Alexis Vega resurge con Toluca y coquetea con el América

Es reconocida la rivalidad entre Toluca y América. Justamente en la próxima jornada de la Liga MX, Águilas y Diablos Rojos se enfrentarán por el liderato del Clausura 2024. Las declaraciones de Alexis Vega llegan un momento poco oportuno, por la importancia del juego del fin de semana.

No es la primera vez que Alexis Vega hace declaraciones de este tipo. En su etapa con Chivas, había asegurado que llegar al Guadalajara era un sueño para él. Esas expresiones no cayeron bien en Toluca y la afición le dio la espalda, de hecho en su regreso fue un poco resistido.

Alexis Vega habló de paso por Chivas

El futbolista del Toluca se refirió a su paso por el Guadalajara, tras su polémica salida, muchos salieron al cruce de Alexis Vega, el propio jugador se refirió a esos dichos. “Una cosa que sí me molesta muchísimo es que muchos medios, muchas personas, gente ignorante que no sabe nada de futbol. Dicen que no me pesó la playera de Chivas”, atacó el futbolista.

Alexis Vega aseguró que siempre dio lo mejor de él en el Rebaño, vivió una etapa feliz y hasta se dio el gusto de agradecerle a Amaury Vergara por haberle permitido defender los colores de Chivas. El tiempo pasó y hoy el futbolista goza de un gran presente, es uno de los goleadores del Toluca y sueña con lograr el título de campeón con el equipo escarlata.