Tigres fue uno de los mejores equipos del torneo pasado y estuvo muy cerca de ser campeón, pero no pudo en la final del Apertura 2025 ante Toluca, que terminó consagrándose bicampeón del futbol mexicano luego de una extensa tanda de penales.

Los felinos ya se preparan para un nuevo torneo y aparecen como grandes candidatos a quedarse con el trofeo si logran mostrar el mismo nivel que tuvieron anteriormente, pero también se toparán con grandes equipos que también quieren el título.

A dos días del debut en el Clausura 2026 ante Atlético San Luis en condición de visitante, Guido Pizarro habló en conferencia de prensa y tocó varios temas. Uno de ellos fue el mercado de pases, donde descartó a uno de los posibles refuerzos que sonaron con fuerza en las últimas semanas. Hablamos del uruguayo Miguel Merentiel.

“Es un gran jugador, la verdad no es por ahí, no voy a andar dando vueltas, estamos buscando desde otro lugar, pero mi conclusión sobre el jugador es que es un gran jugador”, expresó el entrenador argentino.

¿Llegarán refuerzos?

Si bien están analizando opciones, el DT dejó en claro que no ficharán cualquier cosa: “Desde que estoy yo, la intención no es traer por traer. El semestre pasado llegamos a la final sin ocupar un cupo extranjero”.

Además, confirmó cuándo se sumará Ángel Correa: “Ángel Correa llega esta noche a la ciudad. Venía del Mundial de Clubes sin descanso y por eso le di una planificación especial. Me ocupa que llegue bien al final de la temporada, con más descanso y mejores condiciones físicas”.

En síntesis

Guido Pizarro descartó la contratación del delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Ángel Correa llega esta noche a la ciudad tras el Mundial de Clubes.

Tigres debuta en el Clausura 2026 visitando al Atlético San Luis.

