Pumas UNAM y Rayados de Monterrey han sido dos de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de invierno. Y uno de los grandes traspasos ha sido el de Rogelio Funes Mori, quien después de hacer historia con la Pandilla mudará sus goles a Universidad Nacional.

El delantero de 32 años viajó este lunes desde la Sultana del Norte hacia la Ciudad de México, no sin antes dejar resonantes declaraciones. El naturalizado mexicano apuntó directamente contra la directiva, y señaló que la forma en que trataron su caso fue el gran motivante para su salida.

“Esta decisión la tomé por la directiva. Ya me dieron a entender que mi futuro no iba a ser aquí. La directiva tiene que tomar decisiones y pensaron que lo mejor era abrirme las puertas y creo que yo también tengo que ver por mí, por mi familia, por mi carrera”, comenzó señalando el Mellizo, quien siguió con su arremetida.

“El cuerpo técnico, el Tano, me brindaron su respaldo, que me iban a tener en cuenta pero creo que no era seguir acá, era muy hartante más que todo por lo que me expresó la directiva. No me gustaron las formas, creo que se habían hablado muchas cosas, yo siempre estuve a disposición del club, ellos tienen que tomar decisiones, las respeto, yo soy una persona que respeta y entiende todo, se dio así”, disparó.

“Pumas es un equipo muy grande”

Por su parte, Funes Mori lanzó su primer guiño hacia el cuadro Universitario: “Pumas es una institución muy importante en el país, creo que es un equipo muy grande que siempre lucha por el campeonato, por su historia, por su garra. Desde el momento que ellos me llamaron, no dudé. Agradezco a Gremio que me abrieron sus puertas, pero tenía que pensar en mi familia y en mí”.

“Rayados va a ser siempre mi casa”

Además, el atacante del Tri agradeció el cariño eterno del público Rayado y aseguró que estará ligado de por vida con el club. “La afición es el corazón de esta institución. Siempre voy a estar agradecido por el cariño que me brindaron, en las buenas, en las malas. Cuando salía a la calle la gente siempre me brindaba su cariño, voy a estar eternamente agradecido, Rayados va a ser siempre mi casa por todo lo que pude lograr aquí, seguramente voy a estar ligado de por vida“.