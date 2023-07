Parece que no todas las cosas en Toluca son tan buenas como las pintan en el último tiempo. Es que, en una entrevista con ‘Conservatorio Diablo’ el Fantasma Suárez, Hassam Viades dejó en evidencia que los manejos en el cuerpo médico de los Diablos Rojos no fueron los mejores.

Aunque para algunos no lo es, Toluca es una de las instituciones más grandes de la Liga MX. Y, obviamente, eso implica manejar un nivel de responsabilidad que otros clubes quizás no manejan.

Sin embargo, uno de sus exfutbolistas habló cosas muy malas del cuerpo médico. Es que, ya lejos del campo de juego, Emilio Hassam Viades confesó que los manejos del histórico jefe del departamento médico de los Diablos Rojos pudo haber arruinado más de una carrera.

¿Qué dijo el exToluca?

Al hablar del Doctor José Luis Serrano, Viades dejó en claro que el trato del profesional no fue nada bueno: “Hay una lista bastante amplia de jugadores que terminaron su carrera como Alfaro, ¿no? Terminó su carrera con la mala decisión de llevarlo a Estados Unidos para cortarle el fémur para alinear su rodilla”.

Obviamente, el exfutbolista de Toluca y Cruz Azul también habló sobre sus experiencias, pues el también fue víctima de los malos manejos de Serrano. “Yo estuve aguantando dos años dolores de pubitis diciendo que no tenía nada y que no me estaba cuidando cuando tenía rotos los dos aductores”.

Finalmente agregó: “Para mí fue doloroso haber perdido tres años de carrera en plenitud por lesiones mal manejadas, negligencias médicas”. ¿Habrá respuesta del doctor?