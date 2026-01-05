Tigres ha sido uno de los equipos de la Liga MX que a lo largo de su historia ha traído a jugadores que a la larga tienen muy buen impacto en el futbol francés. Sabemos que no todos han sido los futbolistas más esperados en la plantilla, pero sí que uno de ellos forma parte importante del goleo en la institución como lo es André-Pierre Gignac.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en su momento decidió hacer el fichaje del futbolista francés Timotheé Kolodziejczak, quien actualmente se desempeña como futbolista de la Ligue 1 con el París FC. Durante este tiempo en la plantilla logró acostumbrarse a la ciudad e incluso decidió formar una familia en nuestro país, pero actualmente había vuelto a Francia.

Fue en una entrevista que sostuvo con Fox Sports, donde el exfutbolista de la UANL dio a conocer que estaría de vuelta en México para vivir porque su esposa es mexicana. De esta manera, no sólo quisiera estar en el país, sino que seguir jugando en la Liga MX, por lo que el periodista lo cuestionó respecto a qué lugares podrían estar en sus radar.

Él mencionó que le gustaría vivir en Monterrey, por lo que ahí un posible regreso al equipo de Tigres o Rayados podría ser una opción, aunque tampoco descartó que fuera a Puebla con La Franja; incluso en la Ciudad de México, donde ahí podría tener la opción de irse al Club América, Cruz Azul e incluso a los Pumas; aunque también quisiera vivir en Oaxaca.

Publicidad

Publicidad

“Ya voy a vivir ahí, mi esposa es mexicana, ya tengo en la cabeza México, ya dije que si un día puedo regresar a jugar ahí sería un sueño. La verdad estoy enamorado de México, sólo conozco Monterrey, me gustaría también Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, todo tipo de ciudad me encanta, me gusta la gente y el país en general…” Timotheé Kolodziejczak

Tweet placeholder

ver también Tigres UANL apunta 2 bajas más para el Clausura 2026 y los manda con Atlante y Querétaro

En síntesis

Timothée Kolodziejczak expresó su deseo de regresar a vivir y jugar en México , motivado por su matrimonio con una mexicana.

expresó su deseo de regresar a vivir y jugar en , motivado por su matrimonio con una mexicana. El defensa francés, actualmente en el París FC , mencionó en entrevista para FOX Sports que le gustaría militar en equipos de Monterrey, CDMX, Puebla o incluso vivir en Oaxaca.

, mencionó en entrevista para que le gustaría militar en equipos de Monterrey, CDMX, Puebla o incluso vivir en Oaxaca. A sus 34 años, “Kolo” busca una segunda oportunidad en la Liga MX tras su paso por Tigres (2017-2018), donde una relación tensa con el “Tuca” Ferretti limitó su actividad.

Publicidad