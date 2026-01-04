El conjunto de Tigres ya dio a conocer tres bajas oficiales para este Clausura 2026 después del subcampeonato en el Apertura 2025. La primera fue la de Javier Aquino, después la de Sebastián Córdova y finalmente la de Eduardo Tercero. De ahí, la que más llamó la atención fue la primera, ya que era un jugador que sí contemplaban en la plantilla.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, parece ser que el plan de la directiva y del cuerpo técnico es dejar fuera precisamente a esos jugadores que no eran considerados y que de cierta manera tenían un sueldo alto. Es por esta razón que ahora buscaron el acomodo de algunos de ellos a la espera de que en los próximos días, antes de que empiece el torneo lleguen más refuerzos.

Las 2 nuevas bajas de Tigres

Este domingo, Pello Maldonado dio a conocer que la escuadra de la UANL dejaría ir a Eugenio Pizzuto al Atlante. Y es que cabe mencionar que la plantilla de los Potros aunque este torneo aún tendrá que disputarlo en la Liga de Expansión MX, ya después del Mundial 2026 regresará a Primera División al hacer la compra del Mazatlán, por lo que le vendría bien.

La otra baja que tendrá el equipo es la de Bernardo Parra, el futbolista llegará a Querétaro, una plantilla que este torneo ha cambiado de dueño, de estructura dentro del club y demás, por lo que con los nuevos procesos se espera tener minutos con el equipo y además un desarrollo a nivel grupal un poco más prometedor.

Publicidad

Publicidad

¿Llegan con condiciones?

Sin embargo, la misma fuente menciona que estos futbolistas llegan con condición y es que tendrán una cláusula durante varios mercados para que Tigres pueda recomprarlos si lo deciden así. Y es que como vimos, podrían tener proyección más adelante y de esa manera ser de mayor utilidad al conjunto en unos años.

ver también El gesto de Gignac que celebra toda la afición de Tigres UANL

En síntesis

Eugenio Pizzuto causó baja de Tigres para unirse al Atlante en la Liga de Expansión.

causó baja de para unirse al en la Liga de Expansión. El futbolista Bernardo Parra se integrará al Querétaro como parte de la reestructuración del equipo.

se integrará al como parte de la reestructuración del equipo. Tigres incluyó una cláusula de recompra en las salidas de ambos jugadores para futuros mercados.

Publicidad