El Toluca FC, de la mano de Ignacio Ambriz, se encuentra preparando para uno de los partidos más importantes que tendrá en el Apertura 2023 de la Liga MX: vs el América por la novena jornada.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo, 24 de septiembre, a partir de las 12.00 horas en el Estadio Nemesio Diez. En la antesala de este cotejo, Nacho Ambriz habló en una entrevista con FOX Sports.

¿Qué deuda tiene Ambriz con el Toluca?

Al ser consultado, el entrenador, que ya lleva dos años al mano de los Diablos, declaró: “Digo en deuda porque no hemos ganado un título. No me espanta que que te quedes a deber, entonces en esa exigencia yo siento que ese debe ser nuestro torneo. El margen mío ya es cero“.

Hasta el momento, en su estadía en este equipo, lleva un subcampeonato y dos clasificaciones a la fase final de la Liga MX.

¿Qué dijo Ambriz del partido ante el América?

Además, Ambriz habló sobre lo que se le viene enfrentando a las Águilas del América: “Ganarle o jugar contra el América siempre te saca esa adrenalina y te saca que debes de estar a tope, le tengo un respeto pero miedo jamás“.