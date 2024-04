El lamentable episodio ocurrido el pasado fin de semana en el encuentro entre Rayados y Tigres continúa generando repercusiones, entre los aficionados del futbol mexicano pero también en los medios de comunicación, donde se ha repudiado el accionar de Nahuel Guzmán.

En este escenario, dentro de las críticas al guardameta auriazul la más contundente ha sido la que realizó este mediodía el periodista Willie González, conductor de Canal 6 Deportes, que no tuvo piedad con el portero argentino en su editorial.

En primer término, González comenzó poniéndose en el lugar del protagonista, pero sin comprender el motivo por el cual se le ocurrió hacer un acto de tales características. “¿Qué edad tiene Nahuel Guzmán? ¿36 o 37 años? Yo no me imagino cómo salió de su casa. Un señor de 38 años que tiene hijos ya grandes, casado, jugador profesional, que haya ido primero a comprar un láser, luego llevarlo a su casa, luego llevarlo al estadio, luego subirlo a tu palco y finalmente ponérselo en la cara a los jóvenes del Monterrey…”, inició el reconocido reportero ante el silencio del panel presente.

El conductor no se guardó nada y hasta se animó a calificar como bandido al arquero de los ‘Universitarios’, por su accionar en el Estadio BBVA. “Fíjate toda la cuestión psicológica, todo lo que tuvo que hacer, la planificación… de un delincuente, de un ser humano que está mal de su cerebro, que tiene problemas mentales”, sentenció Willie al aire en su edición matutina del programa.

Además, el corresponsal televisivo lo culpó por no haber pensado en lo que podría haber ocasionado en el peor de los casos, que afortunadamente no ocurrió. “Un láser, en el ojo y en la retina de otro ser humano puede ocasionar daños irreparables en la vista de esa persona, tú le apuntas con el láser desde el palco donde está la directiva de Tigres al jugador del Monterrey y meterle láser a un compañero de profesión en los ojos; no sólo a Andrada, también a Canales“, agregó González, muy enfurecido y convencido de sus propias palabras.

Otra de las cuestiones en las que se apoyó González para sustentar su crítica fue en la reiteración de comportamientos negativos del guardameta en su carrera. “No puede ser posible esta situación de una persona que tiene signos claros de narcisismo, una persona violenta, agresiva. Nahuel le ha pegado a todos los que les ha pegado, ha hecho burlas, desmanes en el terreno de juego, bullying, de todo… pero esto está hasta fuera del reglamento, porque no existe en la tipificación de la Liga MX un castigo por quererle hacer daño a los ojos a los compañeros de profesión. ¿Qué hubiera pasado si ese láser dura 5, 6 o 7 segundos en el ojo de Andrada? Lo deja ciego o con secuelas”, sostuvo el conductor, que en ningún momento se detuvo ni hizo pausa en su discurso.

El portero había salido a pedir disculpas en redes sociales, pero el periodista de Canal 6 tampoco se lo dejó pasar. “¿Es que qué es esto, de qué estamos hablando? No es cierto tu posteo Nahuel, tú no eres coherente con los valores de la institución que representas, ¡no representas los valores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ni los de Cemex!”, disparó Willie ante el enmudecimiento de todo el estudio mientras platicaba.

Como conclusión, Willie González dio su propio veredicto sobre la conflictiva y pidió que las autoridades no tengan compasión con el guardameta por la gravedad de sus acciones. “Nahuel Guzmán debe de ser suspendido definitivamente de cualquier competencia vía FIFA, esto tiene que llegar a las más altas instancias, y el Monterrey tiene que ir a las más altas instancias para suspenderlo de por vida. ¿Si no mañana qué? ¿Si queda impune o le dan dos partidos o una multa? ¿Lo va a volver hacer a otra persona? No, muy mal, pésimo, terrible. Esto no debe quedar impune y debe ser un castigo ejemplar para que no vuelva a pasar, son compañeros de profesión. Entre compañeros trabajando, no nos podemos hacer daño físicamente, olvídate de los colores, del clásico y de todo”, atestiguó el cronista que lidera el ciclo televisivo de la señal.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con que se sancione de por vida a Nahuel Guzmán? ¿Estás de acuerdo con que se sancione de por vida a Nahuel Guzmán? YA VOTARON 0 PERSONAS

Por último, cerró su editorial con un mensaje hacia la sociedad en general y un pedido para los directivos de Tigres UANL: “Me siento muy apenado. ¿Por qué? Porque esto que hizo Guzmán mucha gente se lo festeja, y al rato, muchos niños que siguen a Nahuel les va a parecer gracioso y se lo van a llevar a la escuelita y va a empezar a replicarse esto. Las consecuencias del acto de este señor… no tien la menor idea de un ser humano pensante. En vez de apoyar sus disculpas, el club debería llevarlo con un psiquiatra, yo ya lo hubiera hecho. Llevarlo y decirle al psiquiatra ‘señor, hay que atenderle y darle medicamentos a este señor'”.