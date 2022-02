En el día de ayer los fanáticos de la WWE volvieron a delirar en una nueva cartelera con los mejores luchadores del mundo. Por otro lado, uno de los momentos culmines se dio cuando Logan Paul y The Miz retaron a Rey y Dominick Mysterio para la Wrestlemania 38, la cual se llevará adelante el próximo 2 y 3 abril.

Hablar de la dinastía Mysterio es nombrar a uno de las grandes leyendas que tiene la lucha libre en los Estados Unidos. Su hijo, marcó un antes y un después tras ser acompañado con su padre, por lo que siempre recibe críticas por la manera en la que obtuvo su contrato.

Por otro lado, en el día de ayer, The Miz comenzó a atacar a Rey Mysterio y a su hijo en el RAW del último fin de semana. “¿Vos merecías ganar esa pelea? (Preguntó a Rey Mysterio) Estamos hablando de merecer ¿Este imbécil (señaló a Dominick) merecía un contrato en la WWE o su padre le dio uno?”, expresó Michael Gregory Mizanin en la arena.

La respuesta del hijo de Rey Mysterio fue durísima debido a que aceptó que su padre lo trajo a la WWE, pero que él se ganó derecho de mantenerse en la compañía. “Lo he visto a ellos competir con sangre, sudor y lágrimas. Yo sé de lo que hablo sobre ser una estrella de la WWE. Entonces, sí. Él me trajo aquí, pero prefiero creer sobre lo que hice para quedarme acá. Esta es mi sangre, mi familia, mi vida. Esto es lo que se hacer. Y si dices una palabra más sobre mi padre, te lo juro por dios, que te voy a mostrar”, expresó.

Ante esas palabras The Miz lo interrumpió al decir: “¿Mostrarme qué? ¿Handycap Match? No, no, no porque esto es lo que les propongo. Mi nuevo compañero de equipo y yo en contra los Mysterio en la WrestleMania”. “Déjenme presentarle a mi invitado especial, a mi nuevo compañero. Damas y caballeros, por favor póngase de pie, para recibir a Logan Paul”, comentó y el publicó estalló al ver entrar al youtuber. Tras su presentación los Mysterios aceptaron y recibieron un ataque desleal por parte la nueva pareja que los desafió.

Logan Paul y sus precencias en la WWE

La relación entre Logan Paul y la WWE es muy estrecha debido a que el polémico youtuber ha tendido varias apariciones en la misma. La primera fue en la WrestleMania 37 donde acompañó a Sami Zayn, pero cayó contra Kevin Owens. A su vez, en agosto del año pasado, en San Diego, apareció durante una entrevista, pero los fanáticos los abuchearon.