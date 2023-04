José Jairzinho Soria, conocido popularmente con el nombre de Shocker, es un ex luchador que se retiró de la profesión a principios de este 2023, después de más de 30 años peleando arrba del ring.

"Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo dejo por mi propio bien y porque me quiero mucho. Aparte, por ser 1000% guapo no es fácil", declaró en el canal de YouTube 'Más Lucha',

La noticia se conoció el 3 de febrero pasado, tras haber estado fuera de las cámaras por un largo tiempo. Soria fue homenajeado en la Arena de Guadalajara.

Sin embargo, te contamos, en esta nota, qué fue lo que le pasó al '1000%' guapo en su cara y todos los detalles.

¿Qué le pasó a Shocker en la cara?

Luego de filtrarse imágenes, mucha gente se preocupó y le llamó la atención la figura de su rostro. En el año 2017, en una pelea contra Diamante Azul,Shocker, se lesionó la mandíbula.

Pese a esto, antes, el luchador había comentado que su problema en la quijada inició cuando se hizo unos implantes bucales, que terminaron por debilitar el hueso de su mandíbula.