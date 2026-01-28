Rayados ha permitido que varios de sus jugadores emigren al Viejo Continente, algunos han tenido éxito y otros no tanto. El interés por los mexicanos ha sido mínimo, pero hay uno por el que no sólo equipos de otros países han preguntado, sino escuadras como Cruz Azul o América han querido repatriarlos por la calidad que tienen.

Publicidad

Publicidad

¿César Montes a Turquía?

En ese tenor, uno de los más exitosos recientemente es César Montes, su altura y sus capacidades en la central de la Selección Mexicana le han abierto varios espacios. Actualmente es uno de los elementos clave para el conjunto del Lokomotiv donde se ha desempeñado mejor que en otros países y pinta para ser uno de los elegidos para el Mundial.

Aunque vive quizá uno de sus mejores momentos en el extranjero, el futbolista tendría una nueva oferta para irse al futbol turco. Y es que de acuerdo con la información de Kery Ruiz, el “Cachorro” estaría en la mira del Besiktas, equipo que ha tenido en varios mercados a los mexicanos como una opción y esta no sería la excepción.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente menciona que ya hay pláticas entre clubes, porque el conjunto turco piensa que es una pieza fundamental para la zaga de su plantilla. El tema aquí es que de cara a la Copa del Mundo, Montes tiene que buscar un lugar en el que le vaya bien y lo que conlleva tomar esa decisión podría cambiarle el futuro en un corto lapso de tiempo.

Sin embargo, aunque hay posibilidades de que pueda emigrar a esta liga, aún es un elemento importante para el Lokomotiv, por lo que estos próximos días serán clave para una decisión de Montes. Por ahora, él se mantiene firme con su plantilla y eso lo aleja cada vez más de volver con alguna propuesta de un equipo en la Liga MX.

ver también El club sorpresa de Liga MX que se adelantó a Rayados y podría fichar a César Montes

En síntesis

El defensa César Montes recibió una oferta formal del Besiktas de Turquía este invierno.

recibió una oferta formal del de Turquía este invierno. El club Lokomotiv Moscú inició pláticas con el equipo turco para negociar al central.

inició pláticas con el equipo turco para negociar al central. El valor de mercado de César Montes se estima en 7 millones de euros.

Publicidad