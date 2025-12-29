El mercado de pases en el futbol mexicano se está moviendo bastante y ya hay varios equipos que se han reforzado de la mejor manera pensando en el Clausura 2026. Con el inicio de un nuevo año, las directivas comenzaron a acelerar gestiones para no quedarse atrás en la competencia y Cruz Azul no es la excepción.

Después de un 2025 en el que lograron ganar un título, pero decepcionaron en otros torneos importantes, en La Noria saben que no pueden conformarse. La exigencia en Cruz Azul es máxima y la directiva tiene claro que necesita dar un salto de calidad si pretende pelear seriamente por todos los frentes la próxima temporada.

En ese contexto, Cruz Azul ya comenzó a analizar posibles refuerzos de jerarquía. De acuerdo con la información del periodista Ike Carrera, en las últimas horas La Máquina sondeó la situación de César Montes, defensor central de la Selección Mexicana que actualmente milita en el Lokomotiv de Moscú.

El interés de Cruz Azul surge por la necesidad de fortalecer su zaga defensiva con un futbolista probado, con experiencia internacional y liderazgo. Montes, con pasado en Rayados de Monterrey, encaja en ese perfil y además es un jugador habitual en las convocatorias del Tri.

Actualmente, César Montes se encuentra enfocado en llegar al cien por ciento de su nivel futbolístico con la mirada puesta en el Mundial de 2026. El central sabe que necesita continuidad y un buen rendimiento para asegurarse un lugar en la lista definitiva de la Selección Mexicana, algo que podría influir en su futuro.

Por ahora, desde Cruz Azul únicamente hubo sondeos y contactos iniciales, sin que exista una oferta formal sobre la mesa. Sin embargo, el interés ya quedó manifestado y no se descarta que La Máquina avance en las próximas semanas si las condiciones contractuales y deportivas resultan favorables para ambas partes.

Carrera de César Montes

Monterrey (2015–2022)

Espanyol (2023)

Almería (2023–2024)

Lokomotiv Moscú (2024– )

En síntesis