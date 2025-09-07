La ventana de transferencias de la Liga MX llega a su etapa cúlmine ya que será la última oportunidades para los clubes de sumar fichajes. El 12 de septiembre cerrará el mercado de pases en México y los equipos afrontarán lo que queda del segundo semestre del 2025 con los jugadores disponibles.

Uno de los equipos que aún no se retira del mercado es Pumas UNAM. Luego de sumar a Aaron Ramsey en el mediocampo y a Keylor Navas en la portería, la institución capitalina va por otro golpe en el mercado y busca un delantero de renombre.

El nombre apuntado por la directiva, que fue ofrecido, es el del camerunés de 33 años, Vincent Aboubakar, con pasado en el futbol de Europa. El jugador quedó como agente libre luego de su corto paso por el Hatayspor de Turquía y ahora busca nuevos horizontes.

Sin embargo, acorde a lo informado por el periodista Fernando Esquivel, los Universitarios le dieron hasta inicios de esta semana para confirmar si acepta la oferta de contrato por un año con opción a renovarlo por uno más. En caso que decline, el club tiene margen para ir por otro jugador.

Es probable que la respuesta llegue recién cuando se termine la Fecha FIFA, ya que el delantero está concentrado con la Selección Camerunesa para las eliminatorias en África rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde el martes enfrentarán a Angola.

¿Cómo fue la temporada 2024-25 de Vincent Aboubakar?

En lo que respecta al último curso del experimentado atacante con paso por Besiktas de Turquía y Porto de Portugal, el futbolista jugó para el Hatayspor turco, donde disputó 28 partidos, siendo titular en 22 de ellos. Además, marcó 8 goles y realizó 2 asistencias.