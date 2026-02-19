Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario que ofrece San Diego FC a Henry Martin

San Diego FC quiere contar con los servicios de Henry Martin, según la información que dieron en Marca México en las últimas horas. El delantero del América es pretendido por el club de la MLS que busca reforzar su delantera de cara a lo que se viene.

El club estadounidense le ofrece a Henry Martin 6 millones de dólares al año, mucho más de lo que percibe en el futbol mexicano y similar a la cifra que gana Hirving Chucky Lozano, otro futbolista mexicano que se encuentra en Estados Unidos aunque actualmente borrado del equipo.

La diferencia con Lionel Messi es abismal. Según informes de la MLS, el argentino es el futbolista que más gana en la liga y percibe 12 millones de dólares al año. Esa cifra asciende a 20 millones si se incluyen acuerdos comerciales y patrocinios del astro argentino.

La oferta de San Diego FC refleja la ambición de los equipos de la MLS por atraer talento mexicano que pueda marcar la diferencia en la liga. Henry Martin se encuentra en una etapa clave de su carrera y el interés de Estados Unidos pone en la mesa una opción económica muy atractiva.

América no quiere vender a Henry

Francotirador en Récord reveló que Las Águilas confían en recuperar la mejor versión de su histórico delantero y es por ese motivo que no quieren desprenderse de él. El club considera que Henry Martin sigue siendo pieza clave en su esquema ofensivo y su salida podría afectar el rendimiento del equipo.

En verano, quizás analicen la posibilidad de dejarlo salir en caso de encontrar un atacante que pueda reemplazarlo y que este a la altura de las circunstancias, pero por ahora el plan del América es mantenerlo en la plantilla y potenciar su nivel dentro del equipo.

